Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На фронте ожидается серьезное наступление российских войск в ближайшие дни. Об этом заявила украинская волонтер и военная экспертка Мария Берлинская, которая также является основательницей проекта Victory Drones, занимающейся технологической поддержкой сил обороны Украины.
Наступление россиян. Фото из открытых источников
В своем Telegram-канале Мария Берлинская сообщила, что украинским защитникам следует готовиться к масштабным атакам со стороны России. По ее словам, это может произойти уже в ближайшее время.
Кроме помощи на фронте, Берлинская призвала украинцев активнее работать в информационном поле.
По словам Берлинской, Запад должен понять, что поражение Украины будет означать угрозу для Европы. Военная экспертка подчеркнула, "если они сейчас не включатся по полной, если Украина упадет — они следующие".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили об успехах летнего наступления РФ. Генштаб ВСУ отреагировал.
Также "Комментарии" писали, что в США разоблачили большую манипуляцию России по поводу победы в войне над Украиной.