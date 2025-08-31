logo

Война с Россией Появилась информация, что Россия готовит новое серьезное наступление: что известно
Появилась информация, что Россия готовит новое серьезное наступление: что известно

Волонтер Мария Берлинская предупредила о возможном масштабном наступлении россиян.

31 августа 2025, 18:25
На фронте ожидается серьезное наступление российских войск в ближайшие дни. Об этом заявила украинская волонтер и военная экспертка Мария Берлинская, которая также является основательницей проекта Victory Drones, занимающейся технологической поддержкой сил обороны Украины.

Появилась информация, что Россия готовит новое серьезное наступление: что известно

Наступление россиян. Фото из открытых источников

В своем Telegram-канале Мария Берлинская сообщила, что украинским защитникам следует готовиться к масштабным атакам со стороны России. По ее словам, это может произойти уже в ближайшее время.

"Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление. Что это значит для нас? Все как всегда – сохранять спокойствие и еще больше в ближайшие недели помогать фронту. Передавать все необходимое и побольше. Особенно на Донецкое направление", – написала Берлинская.

Кроме помощи на фронте, Берлинская призвала украинцев активнее работать в информационном поле.

"Пишите в соцсетях, общайтесь с западными журналистами. Рассказывайте человеческие истории, что сделала война, объясняйте на конкретных примерах, что такое российский террор. Нам нужно донести до мира одно простое мнение — Путин остановится только там, где мы его вместе остановим", — пояснила участница российско-украинской войны.

По словам Берлинской, Запад должен понять, что поражение Украины будет означать угрозу для Европы. Военная экспертка подчеркнула, "если они сейчас не включатся по полной, если Украина упадет — они следующие".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили об успехах летнего наступления РФ. Генштаб ВСУ отреагировал.

Также "Комментарии" писали, что в США разоблачили большую манипуляцию России по поводу победы в войне над Украиной.



Источник: https://t.me/MariaBerlinska/4032
