Появилась информация, что Россия готовит новое серьезное наступление: что известно

На фронте ожидается серьезное наступление российских войск в ближайшие дни. Об этом заявила украинская волонтер и военная экспертка Мария Берлинская, которая также является основательницей проекта Victory Drones, занимающейся технологической поддержкой сил обороны Украины.

Наступление россиян. Фото из открытых источников

В своем Telegram-канале Мария Берлинская сообщила, что украинским защитникам следует готовиться к масштабным атакам со стороны России. По ее словам, это может произойти уже в ближайшее время.

"Есть информация, что россияне на днях пойдут в серьезное наступление. Что это значит для нас? Все как всегда – сохранять спокойствие и еще больше в ближайшие недели помогать фронту. Передавать все необходимое и побольше. Особенно на Донецкое направление", – написала Берлинская.

Кроме помощи на фронте, Берлинская призвала украинцев активнее работать в информационном поле.

"Пишите в соцсетях, общайтесь с западными журналистами. Рассказывайте человеческие истории, что сделала война, объясняйте на конкретных примерах, что такое российский террор. Нам нужно донести до мира одно простое мнение — Путин остановится только там, где мы его вместе остановим", — пояснила участница российско-украинской войны.

По словам Берлинской, Запад должен понять, что поражение Украины будет означать угрозу для Европы. Военная экспертка подчеркнула, "если они сейчас не включатся по полной, если Украина упадет — они следующие".

