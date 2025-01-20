Повышенная опасность: РФ вывела ракетоносители на боевое дежурство

Два российских ракетоносителя с общим залпом до 16 крылатых ракет "Калибр" выведены в акваторию Черного моря. Является ли это признаком подготовки к ударам и какую угрозу представляют российские корабли, пояснил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Ракетоноситель. Фото из открытых источников

По его словам, присутствие ракетоносителей требует повышенного внимания, поскольку они нередко используются при массированных ракетных атаках в сочетании с авиацией и другими системами вооружения. Дмитрий Плетенчук отметил, что сам факт выведения ракетоносителей в море еще не означает неизбежного запуска ракет, однако такая опасность остается постоянной.

"Здесь надо всегда смотреть вверх, потому что они обычно используются при массированных ударах вместе с другими системами вооружения: стратегическая авиация, ОТРК, морские носители крылатых ракет. И так же нужно смотреть на количество: если мы видим в море больше одной единицы, и знаем, что готовится, например, нападение с воздуха, то соответственно можно рассчитывать, что, вероятно, будут применены и корабли", — говорит. Дмитрий Плетенчук.

Еще одним немаловажным фактором является присутствие русских кораблей в Средиземном море. Хотя оттуда запуски ракет по Украине не производились, они остаются элементом постоянной угрозы.

"Нужно опасность считать присутствующей всегда. И эта акватория ближайшая к нам, и Азово-Черноморский район и Средиземноморье связаны между собой”, – отметил представитель ВМС Украины.

В то же время, Плетенчук отметил, что на пути следования ракет из этого региона лежит воздушное пространство стран-членов НАТО, сдерживающее Россию от использования этого маршрута, ведь это могло бы быть расценено как нападение на Альянс.

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