Следует говорить о проблемах, в том числе в украинской армии, иначе очень скоро Украина окажется в критической ситуации, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ есть немало проблем. Фото из открытых источников

"У нас есть очевидные вопросы с управлением войск. Иногда наша тактика напоминает тактику врага в плане применения пехотных подразделений, чего мы позволить себе никак не можем. Особенно учитывая степень усталости украинского пехотинца, который сегодня выполняет самую тяжелую и опасную во всем мире работу", — подчеркнул Максим Жорин.

По его словам, также очень странно и нецелесообразно выглядит создание винегрета из разных подразделений на полосах, которыми потом невозможно управлять, и создание новых бригад вместо доукомплектования старых.

"Мы должны воевать совсем иначе: умом, технологиями и с адекватным планированием всех своих действий", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что война в Украине – ключевая причина существования НАТО. Этот фактор Украина должна максимально использовать в свою пользу, заявил политический эксперт Иван Ус. "На Западе бы удивились, если бы 23 февраля 2022 года кто-то заявил, что в ближайшее время Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу. В настоящее время уже никого не удивляет, что Финляндия и Швеция в Альянсе, несмотря на многолетнюю нейтральность Швеции и вынужденную нейтральность Финляндии находилась между НАТО и СССР, а затем РФ", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия преуспела на левом фланге Сил обороны Украины в Курской области, сообщает аналитический проект DeepState. "Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы", – говорится в сообщении DeepState. Аналитики отмечают, что противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь.