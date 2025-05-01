Повтор февраля 2022 года: на Западе оценили вероятность нового наступления из Беларуси

Осенью 2025 года Россия и Беларусь готовятся к масштабным совместным военным учениям, которые могут скрывать подготовку к новому наступлению на Украину с севера. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на военного эксперта Майкла Кларка.

Наступление из Беларуси. Фото: УНИАН

Аналитик не исключает, что Кремль может использовать белорусскую территорию для повторения сценария 2022 года. Хотя он считает непосредственное участие белорусской армии в боевых действиях маловероятным, отмечает, что присутствие до 70 тысяч российских военных на севере вызывает беспокойство, особенно учитывая благоприятные погодные условия для начала новой атаки.

"Пока не видно очевидной активности, свидетельствующей о подготовке полномасштабного вторжения. Но именно так выглядела ситуация и перед нападением в 2022 году, когда подобные учения "Запад-2021" предшествовали вторжению", — напомнил Кларк.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что угроза нового удара по Беларуси сохраняется. Учения "Запад-2025" могут служить прикрытием для формирования новой ударной группировки у украинских границ.

Полковник в отставке Роман Свитан отмечает, что нынешняя ситуация отличается с 2022 года: ВСУ имеют усиленные оборонные рубежи, технику и готовы к развитию худшего сценария. Британская разведка также считает, что у России пока нет достаточно войск в Беларуси для нового наступления, и нынешние маневры направлены скорее на отвлечение внимания ВСУ от основных направлений боевых действий на востоке и юге Украины.

Портал "Комментарии" писал, что Россия активно готовится к новому этапу наступательных действий в летний период с целью полной оккупации Донецкой области в рамках весенне-летней наступательной кампании. Об этом сообщил военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире РБК-Украина.