Повлияет ли приостановка помощи США на ситуацию на фронте: Селезнев объяснил

Новый президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал несколько распоряжений, среди которых было и временное замораживание всех программ внешней помощи на 90 дней для проведения проверок. Несмотря на это, существенных изменений на фронте в Украине не предвидится. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Украинского радио".

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Администрация Джо Байдена в последние месяцы его президентства обеспечила Украину значительными объемами вооружения и военной техники. Это позволяет на ближайшие полгода поддерживать нашу эффективность на поле боя. Однако есть и другие аспекты, где мы сталкиваемся с трудностями. Их нужно исследовать и решать" , – отметил он.

Селезнев подчеркнул, что Украина способна продолжать противостояние России даже при задержке американской помощи.

"Мы уже имеем подобный опыт. В начале прошлого года из-за сложностей в Конгрессе США поставки оружия и техники были приостановлены на 7 месяцев. В этот раз, если задержка продлится три месяца, мы выдержим, ведь ресурсов достаточно для первого полугодия", – пояснил эксперт.

Он также отметил, что военная поддержка идет не только от США, но и от европейских партнеров, а украинский оборонный сектор активно работает над обеспечением потребностей армии.

"Поэтому нет оснований для паники или пессимизма. Мы справимся", – подытожил Селезнев.

Как уже писали "Комментарии", глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс берет на себя часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США.