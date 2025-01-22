Повлияет ли приостановка помощи США на ситуацию на фронте: Селезнев объяснил

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Новый президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал несколько распоряжений, среди которых было и временное замораживание всех программ внешней помощи на 90 дней для проведения проверок. Несмотря на это, существенных изменений на фронте в Украине не предвидится. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Украинского радио".
Война в Украине. Фото: УНИАН
"Администрация Джо Байдена в последние месяцы его президентства обеспечила Украину значительными объемами вооружения и военной техники. Это позволяет на ближайшие полгода поддерживать нашу эффективность на поле боя. Однако есть и другие аспекты, где мы сталкиваемся с трудностями. Их нужно исследовать и решать" , – отметил он.
Селезнев подчеркнул, что Украина способна продолжать противостояние России даже при задержке американской помощи.
"Мы уже имеем подобный опыт. В начале прошлого года из-за сложностей в Конгрессе США поставки оружия и техники были приостановлены на 7 месяцев. В этот раз, если задержка продлится три месяца, мы выдержим, ведь ресурсов достаточно для первого полугодия", – пояснил эксперт.
Он также отметил, что военная поддержка идет не только от США, но и от европейских партнеров, а украинский оборонный сектор активно работает над обеспечением потребностей армии.
"Поэтому нет оснований для паники или пессимизма. Мы справимся", – подытожил Селезнев.
Как уже писали "Комментарии", глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс берет на себя часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США.
Новости