Повестка не может быть обжалована ни в одном суде: Верховный Суд объяснил

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда напомнил, что повестка не может быть обжалована в суде, потому что этот документ является лишь средством уведомления лица о необходимости исполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

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При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена не повесткой, а законом №2232-XII. Об этом Верховный Суд указал в постановлении от 23 октября 2024 года по делу №380/2838/24.

Обстоятельства дела

Истец просил признать противоправными действия ТЦК по изготовлению и вручения ему повестки о прибытии в ТЦК.

Окружной административный суд отказал в открытии производства, апелляционный суд оставил решение по-прежнему.

В кассационной жалобе в Верховный Суд мужчина указал, что подпись на повестке в. и. о. начальника ТЦК поддельная, а сам документ сфальсифицирован. Распоряжение на оповещение и вручение повестки отсутствует, дата в повестке отсутствует, цель вызова не указана. Утверждал, что повестка подписывается исключительно начальником ТЦК и должна быть вручена лично или уполномоченными лицами, а также, что в его случае должен быть составлен соответствующий акт об отказе от получения повестки, чего не было сделано. Попытка вручения ему "незаконной повестки" повлекла за него тяжелые последствия, а именно возбуждение уголовного дела по статье 336 УК.

Позиция Верховного суда

Как указал Верховный Суд, судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства.

При этом понятие "иск, который не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства" необходимо толковать более широко: указанное означает, что иск вообще не подлежит судебному разбирательству.

Отказывая в открытии производства, суд первой инстанции исходил из того, что, учитывая предмет иска, он не подлежит рассмотрению как в порядке административного судопроизводства, так и в судебном порядке вообще.

Соответственно, какие-либо замечания по содержанию и оформлению повестки также не являются решениями или действиями субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства.

Повестка не может быть обжалована в любом суде, так как этот документ является лишь средством уведомления о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена не повесткой, а Законом №2232-XII. В то же время, обстоятельства несогласия истца с действиями ТЦК относительно вручения повестки, а также несогласие истца с последствиями, связанными с его отказом от получения повестки и неявкой в ТЦК, не могут быть предметом рассмотрения и оценки в порядке административного судопроизводства.

Следовательно, ВС оставил жалобу без удовлетворения.