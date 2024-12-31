Потому что "могут": эксперт прокомментировал ракетную атаку окупантов Украины в канун Нового года

Российские захватчики решили атаковать Украину именно на Новый год, аргументируя это тем, что "могут". Такое мнение высказал военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV.

Ракетный удар. Фото: 24 Канал

Эксперт отметил, что россияне склонны использовать важные даты для своих атак, такие как 9 мая или 1 января. По его словам, это часть стратегии психологического давления на украинцев, направленной на то, чтобы сорвать праздничное настроение и запугать мирное население. Однако он уверен, что украинцы выдержат это давление.

"Враг пытается сделать все возможное, чтобы мы не могли спокойно праздновать, но я убежден, что мы выстоим", – подчеркнул Нарожный.

Ночь на 31 декабря 2024 началась с новой российской атаки на Украину. Захватчики использовали ударные дроны типа "Шахед", а затем, в 03:00, добавилась баллистическая угроза. ПВО столицы Киева удалось остановить часть вражеских ракет, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

Впоследствии стало известно, что одной из главных целей русских войск стал Киев. Информация о жертвах пока не поступала, но ситуация остается напряженной.

Также под удар попал город Шостка в Сумской области, где, по сообщению главы местной общины Николая Ноги, было повреждено 12 многоэтажных домов, два учебных заведения и несколько объектов социальной инфраструктуры.

Портал "Комментарии" писал, что утром 31 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также угрозы баллистического вооружения из Астраханской области, Капустиного Яра, именно оттуда оккупанты могут запустить баллистическую ракету большой дальник. .