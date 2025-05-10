Потеряем Херсон: Зеленский прокомментировал идею Келлога о буферной зоне в 15 км

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею спецпредставителя Трампа Кита Келлога о демилитаризованной зоне с обеих сторон на 15 километров и назвал эту идею "не очень живой". Об этом он сказал пресс-конференции после встречи "коалиции желающих".

Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

"Я слышал об этом от многих людей и разведок. Официально Украине никто ничего не предлагал. Но, как саперы, все ищут какие-то возможности, какой еще эксперимент с нами провести. Я считаю, что сегодня эта идея не очень живая", — отметил президент.

По словам главы государства, речь идет о демилитаризованной зоне с обеих сторон в 15 км.

"А почему по 15 км? И откуда мы будем считать? От границы? А что такое фронт? К примеру, война начиналась с Беларуси, полетели ракеты. Значит вглубь Беларуси также 15 км? А почему 15? Если артиллерия дальнобойная – 40 км. Почему не глубже?", – говорит глава Украины.

Он отметил, что следует понимать, что современная война – технологическая война. Сегодня дроны улетают на 50-100 км. Это аналог артиллерии.

Что мы будем делать с городом Херсон? Не будет наших войск в Херсоне – у нас не будет Херсона. У нас есть опыт после 14 года. В момент когда было прекращение огня, россияне и сепаратисты постоянно рыли, рыли, рыли — и уходили. По сотне метров. Каждый день. Никто по ним не стрелял", — отмечает президент.

Эта контактная линия отличалась от линии, говорит он, по которой было замораживание конфликта. Потому Зеленский считает, что много деталей.

"Но спросите у людей из Покровска. Тысячи человек погибли, чтобы защитить город. А до Покровска пару километров. Иллюзий, что нарушения прекращения огня не будет, нет. Если согласиться на буферную зону и отойти на 25 км, то в Херсоне, Харькове, Сумах продолжается война. К ним будет залетать артиллерия", — заключил он.

Поэтому сегодня, уверен Зеленский, преждевременно говорить о буферной зоне 15 км.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина готова к прямым переговорам с Россией. Такую информацию сообщили изданию Axios, два источника, осведомленных с 15-минутным разговором "коалиции желающих" с Дональдом Трампом.