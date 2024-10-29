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Потеря Селидового: сможет ли украинская армия удержать Покровск

Селидово падает: как ошибки командования влияют на боевую ситуацию

сегодня, 12:28
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Черновалова Кристина

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о сложной ситуации на Донецком фронте во время разговора с политиком Бориславом Березой. Он подчеркнул, что Селидово уже частично под контролем российских войск, укрепляющих свои позиции. По словам Марченко, это может привести к окружению города и его полному увлечению, что даст врагу возможность продвинуться в Покровск.

Потеря Селидового: сможет ли украинская армия удержать Покровск

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"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "рки" и там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", — подчеркнул Марченко.

Причинами таких событий, по мнению Марченко, недостаток боеприпасов и оружия, недостаточное количество военных, а также истощение имеющихся сил, работающих на грани своих возможностей. Кроме того, генерал отметил, что существуют серьезные проблемы с координацией и управлением на некоторых участках фронта.

Особое внимание он уделил потере Угледара, объясняя это неудачным решением об изменении командира бригады перед ротацией. Новый комбриг не успел освоиться, понять расположение своих подразделений и эффективно действовать в условиях интенсивных боев. Это, по словам Марченко, стало одной из причин утраты города.

"Я не знаю, кто принял такое стратегическое решение это сделать, но взорвать бригаду, которая вела у нас на островах на юге Украины специфические задачи, и бросить на самый важный участок, на острейшие боевые действия без подготовки, без боевого слаждения, при том комбриг , который не понимает, кто где находится, вот вам и результат — просто Угледара нет", — отметил Марченко.



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Источник: https://www.youtube.com/live/LJz2gKeuEcc
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