Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о сложной ситуации на Донецком фронте во время разговора с политиком Бориславом Березой. Он подчеркнул, что Селидово уже частично под контролем российских войск, укрепляющих свои позиции. По словам Марченко, это может привести к окружению города и его полному увлечению, что даст врагу возможность продвинуться в Покровск.

Под угрозой окружения: что скрывает провал фронта в Селидово

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "рки" и там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", — подчеркнул Марченко.

Причинами таких событий, по мнению Марченко, недостаток боеприпасов и оружия, недостаточное количество военных, а также истощение имеющихся сил, работающих на грани своих возможностей. Кроме того, генерал отметил, что существуют серьезные проблемы с координацией и управлением на некоторых участках фронта.

Особое внимание он уделил потере Угледара, объясняя это неудачным решением об изменении командира бригады перед ротацией. Новый комбриг не успел освоиться, понять расположение своих подразделений и эффективно действовать в условиях интенсивных боев. Это, по словам Марченко, стало одной из причин утраты города.

"Я не знаю, кто принял такое стратегическое решение это сделать, но взорвать бригаду, которая вела у нас на островах на юге Украины специфические задачи, и бросить на самый важный участок, на острейшие боевые действия без подготовки, без боевого слаждения, при том комбриг , который не понимает, кто где находится, вот вам и результат — просто Угледара нет", — отметил Марченко.