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Черновалова Кристина
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о сложной ситуации на Донецком фронте во время разговора с политиком Бориславом Березой. Он подчеркнул, что Селидово уже частично под контролем российских войск, укрепляющих свои позиции. По словам Марченко, это может привести к окружению города и его полному увлечению, что даст врагу возможность продвинуться в Покровск.
Под угрозой окружения: что скрывает провал фронта в Селидово
Причинами таких событий, по мнению Марченко, недостаток боеприпасов и оружия, недостаточное количество военных, а также истощение имеющихся сил, работающих на грани своих возможностей. Кроме того, генерал отметил, что существуют серьезные проблемы с координацией и управлением на некоторых участках фронта.
Особое внимание он уделил потере Угледара, объясняя это неудачным решением об изменении командира бригады перед ротацией. Новый комбриг не успел освоиться, понять расположение своих подразделений и эффективно действовать в условиях интенсивных боев. Это, по словам Марченко, стало одной из причин утраты города.
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