Потеря Донбасса откроет путь россиянам в три крупных города Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Потеря Донбасса откроет путь россиянам в три крупных города Украины

Потеря Донбасса откроет России путь в глубь Украины — эксперты

14 августа 2025, 18:56
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По оценкам аналитиков, Донбасс сегодня является ключевым оборонительным рубежом, сдерживающим российские войска от продвижения вглубь территории Украины. Потеря этого региона сместила бы линию фронта примерно на 80 километров и открыла бы агрессору прямой путь в Харьков, Полтаву и Днепр.

Потеря Донбасса откроет путь россиянам в три крупных города Украины

В чем ценность Донбаса для Украины

Для России Донбасс имеет стратегическое значение как плацдарм для дальнейших наступательных операций. Именно с этого направления враг мог бы начать масштабный прорыв в центральные и потенциально западные области страны.

Украинские власти подчеркивают, что содержание региона принципиально, и Донбасс не будет оставлен. Его потеря, подчеркивают в Киеве, создала бы значительную угрозу национальной безопасности и могла бы кардинально изменить баланс сил на фронте.

Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/donbas-russia-eastern-ukraine-putin-zelensky-war-b2806769.html
