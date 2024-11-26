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Потери ВСУ значительно возросли: где оккупанты вдвое усилили штурмы и готовят прорыв

Оккупанты усилили штурмы на Волчанском направлении: бойцы держат позиции

сегодня, 19:48
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска усилили наступление Харьковской области – атаки усилились на Волчанском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военных ВСУ.

Потери ВСУ значительно возросли: где оккупанты вдвое усилили штурмы и готовят прорыв

Иллюстративное фото

“На Волчанском направлении активизация пехоты *** выросла в 2 раза. Движения техники пока нет, но новоприбывшие *** ее имеют. Скорее всего, сейчас прощупывают это направление и пытаются найти слабые места, регулярная методическая разведка боем”, — сообщил мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ “Айдар” Станислав Бунятов.

Он отметил, что сейчас хороший заработок "баллов" для ребят. "Дальше будет видно", — подытожил он.

Тем временем в личном блоге лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил нелестные новости. “На Волчанском направлении пошла жара: не так, как на Донбассе, но продвижение врага — не всегда показатель. *** резко активизировались в штурмах, авиации, артиллерия, дроны всего стало больше, к сожалению, соответственно, и потери наши увеличились”, — отметил он. Также добавил, что украинские защитники продолжают удерживать позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация на фронте местами угрожающая. По разным направлениям военные сообщают о критических моментах. Мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что оккупантам осталось пройти 7 км до административной границы Днепропетровской области. Он указал на первоочередные решения и не обеспеченные потребности.

Что происходит на "горячих" участках фронта и куда пытаются продвинуться вражеские войска, читайте подробнее по ссылке.




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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7653
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