Потери россиян на фронте: январь стал чёрным месяцем для армии РФ

Первый месяц 2025 года оказался крайне горячим на фронте. Российские войска продолжали штурмы, но ценой безумных потерь. За январь зафиксировано более 5000 боевых столкновений, а тактическая авиация противника атаковала позиции ВСУ и прифронтовые города более 2400 управляемыми авиабомбами. Несмотря на агрессивное давление, украинские воины снова доказали, что врагу не удастся реализовать свои планы без огромных жертв. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Российский танк Фото: Генштаб ВСУ

Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, в январе армия РФ потеряла 48 240 военных. Это эквивалент более трех мотострелковых дивизий. Такой уровень потерь уступает только декабрю 2024 года, когда погибли 48 670 окупантов. Несмотря на регулярное пополнение живой силы, российские командиры вынуждены бросать в бой необстрелянные мобилизованные, не имеющие шансов на успех.

Потери техники также стали рекордными. За месяц украинские защитники уничтожили 230 вражеских танков. Учитывая, что в танковом батальоне РФ насчитывается 31 машина, можно говорить о полной потере семи танковых батальонов.

Кроме того, под огонь ВСУ попали 573 боевых бронированных машин оккупантов. Это равно бронетанковому оснащению трех мотострелковых дивизий.

Не менее разрушительными оказались удары по артиллерийским подразделениям противника. Только за январь наши бойцы уничтожили 963 единицы артиллерийских средств. Учитывая, что один российский артдивизион состоит из 18 установок, потери противника эквивалентны ликвидации 50 артдивизионов.

Напомним, Командование морских пехотинцев и десантников РФ бросает бронетехнику прямо на позиции украинских военных в Курской области, но солдаты в панике убегают , встречая сопротивление 47-й механизированной бригады ВСУ, оснащенной американскими боевыми машинами М-2. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".