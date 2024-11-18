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Потери России за неделю войны в Украине установили новый рекорд

Украинские военные уничтожили рекордное количество российских солдат за последнюю неделю войны.

18 ноября 2024, 16:25
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Slava Kot

Потери России на войне на Украине установили новый рекорд. За неделю, с 11 по 17 ноября, Россия потеряла 11 780 солдат личного состава, что превысило предыдущий рекордный показатель более чем на тысячу военных армии РФ.

Потери России за неделю войны в Украине установили новый рекорд

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, которые были визуализированы ресурсом russian-casualties.in.ua, Россия на войне в Украине понесла рекордные недельные потери с начала полномасштабного вторжения. С 11 по 17 ноября Россия потеряла 11780 солдат личного состава. Предыдущий рекорд был установлен в октябре этого года – 10 490 российских солдат были ликвидированы.

Это четвертый раз за все время войны, когда российские потери за неделю пересекли показатель в 10 тыс. солдат. Ранее такие потери армии РФ фиксировались дважды в октябре и еще раз в ноябре 2024 года.

Потери России за неделю войны в Украине установили новый рекорд - фото 2

Потери России на войне в Украине по недельному показателю. Фото: russian-casualties.in.ua

Россия еженедельно на войне в Украине в среднем теряет 5052 военных. Таким образом, украинские войска превзошли вдвое "норму" ликвидации солдат российской армии за неделю.

Напомним, что согласно данным Генштаба ВСУ, общие потери России на войне в Украине на 18 ноября составляют 722 440 военных. Эта статистика включает убитых и раненых российских солдат, которые уже не способны быть активными участниками войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рекордных потерях России за один день войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о потерях Украины и России в военной технике за 100 дней боев в Курской области.



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