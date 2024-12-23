Потери России на войне установили новый рекорд: что изменилось

Потери России на войне против Украины за последнюю неделю установили новый рекорд. Еще никогда российская армия не теряла так много своих военных за семь дней войны. Вероятной причиной увеличения потерь на войне стало привлечение северокорейских солдат к боям в Курской области.

Потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

Ресурс russian-casualties.in.ua на основе данных Генштаба ВСУ подсчитывает потери России на войне в Украине. По его показателям, неделя с 16 по 22 декабря стала самой большой по российским потерям с начала войны. За это время были убиты и ранены 12 580 солдат, воюющих на стороне РФ.

Предыдущий рекорд по недельным потерям российской армии был установлен в ноябре 2024 года. С 11 по 17 ноября украинские силы ликвидировали 11 780 российских солдат. Эти показатели вдвое выше средних недельных потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения, которые составляют 5244 солдата.

Потери России на войне по недельному показателю

Вероятной причиной рекордного показателя потерь стало не только уничтожение российских солдат, но и военных из КНДР, которые начали активно привлекаться к боям в Курской области.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов недавно рассказал о новой стратегии, которую начали использовать солдаты Ким Чен Ына. Вместо атак в одиночку или малыми группами, они начали собираться в большие скопления и проводить масштабные наступления. Однако украинские силы их быстро уничтожают. По словам военного, северокорейские солдаты выполняют функцию "расходного материала" для российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Южной Кореи назвала потери КНДР в Курской области.