Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон в Курской области. По его последним данным, преимущество имеет украинская армия — 376 против 520 единиц утраченной техники. Ранее аналитик фиксировал больше уничтоженной техники со стороны Украины, однако в последний месяц ситуация кардинально изменилась.

Потери военной техники в Курской области

Согласно подсчетам Naalsio, по состоянию на 2 декабря Украина потеряла 315 единиц техники, в том числе 288 бронемашин и 34 танка. За четыре месяца боев в Курской области россияне уничтожили 269 единиц военной техники и захватили 54. Остальные были повреждены или брошены.

Российская армия в Курской области потеряла 520 единиц военной техники, среди которых больше бронемашин — 340 единиц, а также 63 транспортных средства и 55 танков. Украинские силы уничтожили 428 единиц российской техники, захватили 41 трофей и повредили 21 российский военный транспорт.

Общий счет потерь в военной технике за четыре месяца боевых действий в Курской области составляет 376 против 520 в пользу украинских войск. Еще месяц назад, потери России составили 249 единиц военной техники, тогда как украинские силы потеряли больше — 287. Таким образом, Россия несет значительно большие потери в последние недели боев в Курской области, чем Украина.

Отметим, что данные основываются на открытых источниках и могут быть неполными. Реальные потери Украины и России в Курской области могут быть выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал потери КНДР в Курской области

Также "Комментарии" писали, что Путину задали вопрос о боях в Курской области. Российский диктатор уклонился от ответа.