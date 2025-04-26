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Потери окупантов впечатляют: в ВСУ подвели итоги операции на Курщине

Проведенные обмены позволили вернуться домой сотням украинских защитников.

сегодня, 18:40
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Клименко Елена

С 6 августа 2024 года Россия понесла масштабные человеческие потери в Курской области. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в результате боевых действий в операционной зоне группировки войск "Курск" общие потери армии противника достигли более 62 тысяч человек.

Потери окупантов впечатляют: в ВСУ подвели итоги операции на Курщине

Курская область. Фото: УНН

В частности, сообщается о 62,4 тысячах потерь среди личного состава:

·          25,2 тысячи — безвозвратные потери (погибшие),

·          36,2 тысячи — санитарные (выбывшие из строя раненые).

Кроме того, 983 российских военнослужащих попали в украинский плен.

Благодаря этим успехам удалось совершить несколько обменов пленными, что позволило вернуть домой сотни украинских защитников, отметили в Генштабе.

Отдельно указано, что потери войск КНДР, зафиксированные на этом же направлении, превышают 4,5 тысяч человек (погибли и ранены).

Несмотря на заявления Москвы, боевые действия в регионе продолжаются. В Генштабе Украины подчеркнули, что утверждение российского диктатора Владимира Путина о якобы полной "зачистке" Курской области не соответствует действительности. По их словам, украинские подразделения и дальше удерживают свои позиции, нанося эффективное огневое поражение врагу из всех имеющихся видов вооружения и активно применяя тактику маневровой обороны.

Портал "Комментарии" писал, что хотя на официальном уровне Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, но плацдарм, удерживаемый украинскими войсками на территории РФ, продолжает существенно сокращаться. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких участках. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



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