Потери окупантов будут еще больше: Украина получит мощную ПВО от трех стран на миллионы долларов

Несмотря на то, что США сокращают свою поддержку Украины, европейские союзники активизируют усилия и продолжают оказывать помощь в сфере безопасности. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, Швеция и Литва объединились с неожиданным партнером – нейтральной Ирландией – чтобы поставить Украине мощную систему ПВО, включающую мобильные ракетные установки, пушки и радары на сумму в миллионы долларов.

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Швеция предоставит Украине пушки Tridon, произведенные компанией Saab, а вместе с Литвой — пусковые установки Saab RBS 70. Ирландия же обеспечит радары Giraffe, также изготовленные в Швеции.

Акс объясняет, что установки RBS 70 являются классическими средствами ПВО, использующими 30-килограммовую ракету с лазерной наводкой. Они могут уничтожать самолеты, вертолеты и дроны на расстоянии до пяти миль и на высоте до трех миль. Такие установки могут быть легко перенесены тремя солдатами и за несколько минут.

Радар Giraffe, расположенный на грузовике, позволяет увеличить дальность обнаружения до 50 километров. Он передает координаты цели оператору ракеты или непосредственно на пусковую установку, что позволяет производить точное впечатление целей.

По словам Акса, первые системы RBS 70 и Giraffe Украина получила от Швеции в начале 2023 года, и они уже были распределены среди 47-й и 93-й механизированных бригад. Однако пушки Tridon новые в поставке оружия Украине.

Tridon – это грузовая версия шведской культовой 40-миллиметровой пушки Bofors. Она интегрирована в единую командно-контрольную сеть с радарами Giraffe и пусковыми установками RBS 70. Эта скорострельная пушка способна поражать как бронетехнику, так и самолеты на расстоянии до 6,5 км, что существенно усиливает возможности ПВО Украины.

С появлением этого вооружения Россия будет вынуждена нести большие потери в воздухе. Особым и неожиданным фактором является участие нейтральной Ирландии в поставке важного военного оборудования в Украину.

Как подчеркивает Акс, даже без поддержки США Украина не останется наедине в борьбе, поскольку все более совершенное оружие поступает от других европейских стран.

Ранее, как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что возле одного из городов нет ракет для ЗРК Patriot.