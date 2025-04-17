Потери безумные: что известно о большом наступлении РФ

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Марьян Ощановский
Силы обороны Украины 17 апреля на Покровском направлении Донецкой области отразили масштабное наступление россиян, уничтожив 115 единиц вражеской техники и 200 оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РФ активизировала штурмовые действия. Фото из открытых источников
Также, по словам президента, 16 апреля россияне совершили наступление на Запорожском направлении.
Владимир Зеленский отметил, что Украина говорила партнерам о том, что Россия будет делать несколько волн наступлений в Сумском Харьковском и Запорожском направлениях, а также, возможно, на востоке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.
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