Силы обороны Украины 17 апреля на Покровском направлении Донецкой области отразили масштабное наступление россиян, уничтожив 115 единиц вражеской техники и 200 оккупантов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

РФ активизировала штурмовые действия. Фото из открытых источников

"Хотел бы поблагодарить и поздравить Вооруженные силы Украины. Сегодня произошло наступление РФ в направлении Покровска на востоке нашего государства. В большинстве своем — 14-я бригада Национальной гвардии и 117-я бригада приняли на себя этот удар. Украина уничтожила полностью всю вражескую группу. Это было 115 единиц техники, 200 убитых и 30 раненых", — сообщил Владимир Зеленский.

Также, по словам президента, 16 апреля россияне совершили наступление на Запорожском направлении.

"Враг потерял в Запорожье 80 человек — 80 "двухсотых", 117 "трехсотых" и 40 единиц техники", — сообщил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Украина говорила партнерам о том, что Россия будет делать несколько волн наступлений в Сумском Харьковском и Запорожском направлениях, а также, возможно, на востоке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В районе Роботиного сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к полной капитуляции Украины и контролю за Силами обороны, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.