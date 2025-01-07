Потери беспрецедентные: Раскрыто, как ВСУ поймали в ловушку российских захватчиков

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области уже существенно повлияла на расстановку сил на фронте, заставив Россию перебросить из Украины около 140-150 тысяч военных, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24".

Бои в Курской области

По его словам, Россия вынуждена была перебросить элитные подразделения: 810-ю бригаду морской пехоты из Покровского направления, а также дивизии воздушно-десантных войск (7, 11, 76, 83 и 106) из Краматорского, Северского, Запорожского и Херсонского направлений. Кроме того, 116 дивизия спецназначения росгвардии передислоцирована из района Волчанска на Харьковском направлении.

Эти перемещения позволили стабилизировать ситуацию на ряде участков фронта в Украине, однако создали новые вызовы для РФ.

Как сообщил Снегирев, после украинской операции в Курской области Россия создала две оперативно-тактические группировки: Брянскую и Белгородскую. Общая численность этих сил составляет до 90 тысяч военных.

"Учитывая, что россияне ожидают возможного удара в Брянской или Белгородской области, скорее всего, что эти подразделения будут обеспечивать прикрытие госграницы. Поэтому я не исключаю, что перебрасывать оперативные резервы в Курскую область будут непосредственно с линии боевых действий в Украине ", – сказал военный эксперт.

При этом он добавил, что значительным успехом Украины является то, что она заставила Россию выделять значительные средства на укрепление границ.

Снегирев также прокомментировал активные действия украинских войск в Курской области. Российские войска попытались наступление в районе населенного пункта Малая Локня, но понесли значительные потери.

"Силы обороны Украины поймали россиян на моменте их наступления на позиции ВСУ в Курской области, где собственно и были сосредоточены основные силы. Речь идет о наступлении россиян в районе населенного пункта Малая Локня. Но в отличие от колонн Сил обороны Украины, прикрытых средствами РЭБ , колонны россиян, двигавшиеся в сторону Малой Локни, попали под огонь Средства поражения Сил обороны Украины — это ствольная реактивная артиллерия и дроны. Причем сами россияне говорят о беспрецедентном уровне потерь и в технике, и в живой силе. Это показательно", — прокомментировал Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об успехах Сил обороны в Курской области.



