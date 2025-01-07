Потери беспрецедентные: Раскрыто, как ВСУ поймали в ловушку российских захватчиков

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Операция Вооруженных сил Украины в Курской области уже существенно повлияла на расстановку сил на фронте, заставив Россию перебросить из Украины около 140-150 тысяч военных, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24".
Бои в Курской области
По его словам, Россия вынуждена была перебросить элитные подразделения: 810-ю бригаду морской пехоты из Покровского направления, а также дивизии воздушно-десантных войск (7, 11, 76, 83 и 106) из Краматорского, Северского, Запорожского и Херсонского направлений. Кроме того, 116 дивизия спецназначения росгвардии передислоцирована из района Волчанска на Харьковском направлении.
Эти перемещения позволили стабилизировать ситуацию на ряде участков фронта в Украине, однако создали новые вызовы для РФ.
Как сообщил Снегирев, после украинской операции в Курской области Россия создала две оперативно-тактические группировки: Брянскую и Белгородскую. Общая численность этих сил составляет до 90 тысяч военных.
При этом он добавил, что значительным успехом Украины является то, что она заставила Россию выделять значительные средства на укрепление границ.
Снегирев также прокомментировал активные действия украинских войск в Курской области. Российские войска попытались наступление в районе населенного пункта Малая Локня, но понесли значительные потери.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об успехах Сил обороны в Курской области.
Новости