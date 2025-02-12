Потенциал российских окупантов существенно ослаблен: при чем здесь действия ВСУ на Курщине

Военные действия в Курской области продолжают носить маневровый характер. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный аналитик Денис Попович.

Курская область. Фото: УНН

"То наступление, которое Россия пыталась осуществить перед Новым годом и после него, существенно истощило ее войска в Курской области. В результате этого северокорейские войска были временно отведены с ослабившего российские силы. Это позволяет Украине искать новые возможности для контрнаступления и выявлять слабые места врага", — пояснил Попович.

По его словам, Украина использует этот момент для наступательных операций. В отдельных районах Силы обороны уже начали восстанавливать контроль над территориями, захватившими ранее оккупанты.

"Россияне часто сталкиваются с тем, что их заявления о захваченных территориях оказываются лишь временными. Они докладывают о якобы захваченных населенных пунктах, но впоследствии украинские войска совершают контрнаступление, и это вызывает у них неприятные сюрпризы", — отметил аналитик.

Попович также прокомментировал сообщение российских СМИ об атаках по пропускным пунктам в Брянской области:

"Не спешил бы делать окончательные выводы. Нужно увидеть, как ситуация будет развиваться. Это может быть только первая атака, или события могут развиваться дальше."

Ситуацию в Курской области также прокомментировали журналисты Forbes, отметив, что Силы обороны Украины воспользовались паузой, взятой Россией, и начали контрнаступление, вернув некоторые территории под свой контроль. Они также отметили применение подобной тактики, используемой Россией, но с собственными адаптированными методами, которые дают определенное преимущество.

Военный аналитик Александр Коваленко, в свою очередь, сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин установил новые сроки для вытеснения сил обороны Украины из Курской области — это должно быть до 9 мая.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что, по словам военкора Богдана Мирошникова, враг не сможет отвергнуть украинские силы из Курской области ни до 1 января, ни до инаугурации Дональда Трампа.