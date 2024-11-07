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Посредником будет Орбан: какое расширенное соглашение по Украине хочет Путин

Самым вероятным посредником в урегулировании войны РФ против Украины будет Орбан

сегодня, 09:30
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Ткачик Олеся

В гонке посредников в урегулировании украинского конфликта, вероятно, венгерский премьер Виктор Орбан вырвался вперед, отметил политолог Вадим Денисенко. При этом он добавил, что, очевидно, круг так называемых посредников по урегулированию войны России против Украины будет расширяться.

Посредником будет Орбан: какое расширенное соглашение по Украине хочет Путин

Переговоры Украины и РФ

При этом Денисенко подчеркнул, что следует понимать одну простую вещь. В этом вопросе Украина не выбирает посредников.

"Мы можем играть в коалиции, которые давят на главных актеров. И коалиции, возможно, более важны, чем сам посредник. И уже потом, возможно, нам удастся расширить круг посредников", — отметил эксперт.

Кроме того, Денисенко отметил, что зная стратегию кремлевского диктатора Владимира Путина нужно иметь в виду две вещи: он будет тянуть время. В этом контексте политолог обратил внимание, что Кремль уже официально заявил, что не собирается ни о чем договариваться до инаугурации, хотя это просто официальное заявление.

"Более важно, что Путин не собирается играть в прямолинейную игру и попытается увязывать Украину в big deal, расширив тематику Украины до карты всего мира. Исходя из этого, роль Орбана – еще меньше, чем это кажется", — подчеркнул Денисенко.

Политолог предположил, что сейчас мы увидим массу выбросов о мирных планах, которые станут большими раздражителями украинского общества, которое не видит серых тонов и не отличает драфт плана от реального плана.

"Разговоры о скором завершении боевых действий – это иллюзия. Поэтому когда мы говорим о предстоящих переговорах, давайте не зацикливаться на единичных фактах, а давайте попробуем смотреть на картину в целом и под разными ракурсами", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что советники Трампа хотят "заморозить" войну в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid024Q9DnCMACLQvGmsuXbPMWtwN6AU8C66MBq3NZVnmGpArUPV6iqsSu66TUfQthD15l
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