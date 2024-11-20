Посольство США: Сегодня РФ может нанести мощный удар по Украине

Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Из соображений осторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано скрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно скрыться в случае оглашения воздушной тревоги", – предупредили в Посольстве.

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17 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине с применением нескольких десятков ракет разных типов, в частности "Калибр" и "Кинжал". Под российской атакой были почти все области Украины, а главной целью стал энергетический сектор.

В 3:17 воздушные силы зафиксировали активность российской стратегической авиации, а в 5:42 Россия выпустила ракеты. Одни из первых взрывов были зафиксированы в Николаеве, где по данным мэра Александра Сенкевича Россия нанесла удар по жилому сектору. Впоследствии стало известно, что в городе погибли два человека, а ранения получили четверо взрослых и двое детей.

Дальше взрывы фиксировались в Киеве. Сначала мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Печерском районе. Обломок российской ракеты упал в Голосеевском районе, а в Деснянском и Днепровском зафиксировали падение обломков БПЛА. Несколько человек получили ранения. В ряде районов столицы были перебои с электроснабжением.

В Одессе первые взрывы прогремели в 7 утра. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о нескольких взрывах в черте города. По его словам, после атаки в некоторых районах Одессы пропало электроснабжение. Также Труханов заявил о полной остановке электротранспорта в городе.

В Винницкой области во время российской атаки раздались три серии взрывов. По информации замглавы ОВА Натальи Заболотной, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры.

На Волыни также подтверждено попадание в критическую инфраструктуру.

В Ровно после серии взрывов "Ровнооблводоканал" предупредил о возможных перебоях с водоснабжением. Где еще были "прилеты" – читайте по ссылке.