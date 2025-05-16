Последствия встречи Трампа и Путина могут быть шокирующими для Украины: детали

Потенциальная встреча американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным является тревожным сигналом как для Украины, так и всего мира, считает политолог Игорь Петренко.

Трамп и Путин

"Она может стать кульминацией ревизионистской стратегии, которую Трамп последовательно продвигает: ослабление традиционных союзов США, подмена ценностей прагматизмом и переориентация внешней политики на транзакционные "сделки великих", — отметил эксперт.

Во-первых, говорит Петренко, факт самой встречи уже придает российскому диктатору статус переговорщика, равного США. Это то, к чему Путин давно стремится – возвращение к формату "Ялта 2.0", где великие государства делят между собой сферы влияния.

Во-вторых, подчеркивает политолог, Трамп систематически продвигает идею "быстрого мира" в Украине, фактически предполагающий признание оккупации части территорий. Заявления о необходимости "уступок с обеих сторон", молчание по военным преступлениям РФ и попытка делегитимизировать украинское руководство – все это создает фон для возможного "большого соглашения".

В-третьих, говорит Петренко, если встреча состоится, она может быть инструментом торга: Путину предлагают часть контроля над Украиной в обмен на отказ от более глубокой интеграции с Китаем, снижение уровня ядерного шантажа или возвращение к контролю над вооружениями.

"Так что для Украины здесь куча потенциальных рисков. Главный из которых – риск "мирного плана" на средства Украины. Существует большая вероятность, что Украину попытаются заставить к прекращению огня на нынешней линии фронта без гарантий или надлежащей поддержки или к "территориальным компромиссам", легализующим частичную оккупацию в том или ином виде", — отметил эксперт.

По мнению политолога, такой сценарий означает, что Киеву нужно еще активнее строить коалицию внутри Европы, с Канадой, Японией, Великобританией, странами Балтии, Скандинавией. Украина должна предлагать новую архитектуру безопасности, где она не жертва, а активный игрок.

"Таким образом, потенциальная встреча Трампа с Путиным пока несет больше рисков для Украины. Она может означать начало процесса "замораживания войны" на условиях, выгодных Москве", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о чем могут договориться в Стамбуле.



