Последствия встречи Трампа и Путина могут быть шокирующими для Украины: детали

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Ткачик Олеся
Потенциальная встреча американского президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным является тревожным сигналом как для Украины, так и всего мира, считает политолог Игорь Петренко.
Трамп и Путин
"Она может стать кульминацией ревизионистской стратегии, которую Трамп последовательно продвигает: ослабление традиционных союзов США, подмена ценностей прагматизмом и переориентация внешней политики на транзакционные "сделки великих", — отметил эксперт.
Во-первых, говорит Петренко, факт самой встречи уже придает российскому диктатору статус переговорщика, равного США. Это то, к чему Путин давно стремится – возвращение к формату "Ялта 2.0", где великие государства делят между собой сферы влияния.
Во-вторых, подчеркивает политолог, Трамп систематически продвигает идею "быстрого мира" в Украине, фактически предполагающий признание оккупации части территорий. Заявления о необходимости "уступок с обеих сторон", молчание по военным преступлениям РФ и попытка делегитимизировать украинское руководство – все это создает фон для возможного "большого соглашения".
В-третьих, говорит Петренко, если встреча состоится, она может быть инструментом торга: Путину предлагают часть контроля над Украиной в обмен на отказ от более глубокой интеграции с Китаем, снижение уровня ядерного шантажа или возвращение к контролю над вооружениями.
По мнению политолога, такой сценарий означает, что Киеву нужно еще активнее строить коалицию внутри Европы, с Канадой, Японией, Великобританией, странами Балтии, Скандинавией. Украина должна предлагать новую архитектуру безопасности, где она не жертва, а активный игрок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о чем могут договориться в Стамбуле.
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