Последствия поразительны: в ВСУ раскрыли правду об угрозе на важном направлении

На Покровском направлении ситуация остается напряженной — российские войска усилили активность, изменяя тактику в зависимости от времени. Днем оккупанты активно используют мотоциклы для быстрых маневров, а ночью переходят на пешую тактику, пытаясь прорвать украинскую оборону, сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Фото: 24 Канал

По его словам, цель россиян — расшатать фронт и проникнуть между позициями ВСУ. Особенно опасно, когда вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) доходят непосредственно в Покровск.

"Когда враждебная ДРГ проникает в Покровск — это уже угроза не только для военных, но и для мирного населения. Последствия могут быть серьезными", — подчеркнул военный.

В районах, где украинские подразделения активно применяют беспилотники, ситуация значительно более стабильная. Там удается выявлять и уничтожать вражеские силы еще на происке за 1–5 км до позиций ВСУ. Впрочем, это требует постоянной разведки, скоординированной работы и современных технологий.

Бунятов также обращает внимание на новую тактику противника — мотоциклы позволяют оккупантам действовать быстро и малозаметно. Это создает дополнительные трудности для защитников, которые должны оперативно адаптироваться к изменениям в действиях противника.

Между тем, аналитики подтверждают концентрацию значительных сил РФ именно на Покровском направлении. Как отметил эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук, россияне продолжают атаковать по нескольким направлениям — фронтально, с юга и юго-запада, пытаясь перерезать трассу Покровск — Павлоград и заблокировать дорогу в Константиновку.

Сначала РФ намеревалась развивать наступление сразу в обоих направлениях, но впоследствии отказалась от такого плана из-за высоких потерь и рисков.

Как уже писал портал "Комментарии", военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире Радио NV заявил, что российская армия не реализовала запланированные задачи в рамках летнего наступления. По его мнению, заявления Кремля о значительных успехах на фронте — это лишь пропагандистские сообщения, не имеющие реальной основы.