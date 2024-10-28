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Последствия действий РФ может ощутить весь континент: о какой угрозе предупредили в "Энергоатоме"

Угроза обстрелов атомных объектов сохраняется

сегодня, 17:18
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска продолжают угрожать ударами по украинским атомным энергообъектам. В понедельник, 28 октября, произошел очередной опасный случай, угрожающий украинским атомным объектам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Энергоатома".

Последствия действий РФ может ощутить весь континент: о какой угрозе предупредили в "Энергоатоме"

Фото "Энергоатома"

Там сообщили, что сегодня, 28 октября 2024 года, российский беспилотник пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

В государственном предприятии подчеркнули, что с наступлением осенне-зимнего периода вражеские войска стали усиливать энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов.

“Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", — подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, в условиях войны Украина требует от мирового сообщества "адекватной реакции и решительных действий" для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прокурорами Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти российских военнослужащих по фактам нарушения законов и обычаев войны и экоцида, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ст. 441 КК Украины).

Подробнее о ситуации читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/energoatom_ua/19860
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