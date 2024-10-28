Последствия действий РФ может ощутить весь континент: о какой угрозе предупредили в "Энергоатоме"

Вражеские войска продолжают угрожать ударами по украинским атомным энергообъектам. В понедельник, 28 октября, произошел очередной опасный случай, угрожающий украинским атомным объектам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Энергоатома".



Фото "Энергоатома"

Там сообщили, что сегодня, 28 октября 2024 года, российский беспилотник пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

В государственном предприятии подчеркнули, что с наступлением осенне-зимнего периода вражеские войска стали усиливать энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов.

“Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", — подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, в условиях войны Украина требует от мирового сообщества "адекватной реакции и решительных действий" для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прокурорами Специализированной экологической прокуратуры Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти российских военнослужащих по фактам нарушения законов и обычаев войны и экоцида, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ст. 441 КК Украины).

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