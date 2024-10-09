Последствия обстрелов Херсонщины: один человек погиб, девять получили ранения

Правоохранительные органы Херсонщины фиксируют последствия очередных обстрелов со стороны российских военных, повлекших гибель и ранение мирных жителей. Под руководством прокуратуры Херсонской области возбуждены уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



Ракетная атака. Фото из открытых источников

Согласно предварительным данным, 9 октября 2024 года российские войска применили беспилотники, FPV-дроны и артиллерию для атак на населенные пункты Херсонской области. В результате этих действий погиб 61-летний житель Антоновки, на которого сбросили взрывчатку с дрона.

Еще девять человек получили ранения, в том числе одна женщина и пятеро мужчин в Херсоне и селах Львове и Киндейке. Двое медицинских работниц пострадали в результате артобстрела гериатрического центра в Степановке. Повреждены жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.

Прокуроры и правоохранители продолжают собирать доказательства военных преступлений для дальнейших расследований.

Напомним, российские войска нанесли удар с помощью беспилотников по Измаильскому району. Враг нацелился на припортовую и пограничную инфраструктуру.

Также в ночь на 30 сентября вражеские войска совершили массированную атаку на Киев. Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде Shahed. На Киев баражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям.

Кроме того, в ночь на 25 сентября 2024 года российские войска снова атаковали Одесщину, применив четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные с воздушного пространства над Черным морем, и 32 ударных беспилотника типа "Shahed". Зафиксировано, что пуски дронов производились из районов Приморско-Ахтарск и Курск в РФ. Для отражения вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. Во время противовоздушного боя удалось сбить 28 ударных дронов Shahed и четыре управляемые ракеты Х-59/69.

