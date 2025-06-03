"Последствия масштабные": озвучены впечатляющие факты о подрыве Крымского моста

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Клименко Елена
3 июня Служба безопасности Украины совершила уже третью атаку по Керченскому мосту, нанеся удар по его одному из самых сложных конструктивных участков. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEDOM.
Фото: из открытых источников
По словам Плетенчука, Крымский мост имеет как стратегическое, так и символическое значение. Он служит не только ключевым логистическим маршрутом войск РФ, но и выполняет важную функцию в российской пропаганде.
Он также отметил, что удар по мосту оказывает сильный психологический и идеологический эффект, особенно после предварительной успешной операции "Паутина".
Плетенчук отметил, что российские власти предусматривали возможность потери моста, поэтому пытаются активизировать и расширять сухопутные маршруты поставок через временно оккупированные регионы — Донетчину, Запорожье и Херсонщину. Однако, по его мнению, эти пути уязвимы, потому что проходят ближе к зоне боевых действий.
Во время последней атаки был поражен ключевой участок моста возле Керчь-Еникальского канала, который Плетенчук назвал инженерно сложным.
Портал "Комментарии" уже писал, что Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию теперь уже в Черном море — третий раз был поражен Керченский мост, на этот раз это было сделано под водой.
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