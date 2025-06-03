"Последствия масштабные": озвучены впечатляющие факты о подрыве Крымского моста

3 июня Служба безопасности Украины совершила уже третью атаку по Керченскому мосту, нанеся удар по его одному из самых сложных конструктивных участков. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEDOM.

Фото: из открытых источников

По словам Плетенчука, Крымский мост имеет как стратегическое, так и символическое значение. Он служит не только ключевым логистическим маршрутом войск РФ, но и выполняет важную функцию в российской пропаганде.

"Этот участок уже ранее получил повреждения в результате аналогичной совместной операции с ВМС. Ее пропускная способность тогда существенно уменьшилась, что повлияло на возможности гарнизона перевозить тяжелое вооружение, ведь железная дорога — главный канал поставки для российской армии. К тому же морские поставки были уже уничтожены", — отметил Плетенчук.

Он также отметил, что удар по мосту оказывает сильный психологический и идеологический эффект, особенно после предварительной успешной операции "Паутина".

"Для России это не только логистический удар, но и удар по скрипам, ведь Крымский мост является одним из символов имперской политики Москвы", — добавил он.

Плетенчук отметил, что российские власти предусматривали возможность потери моста, поэтому пытаются активизировать и расширять сухопутные маршруты поставок через временно оккупированные регионы — Донетчину, Запорожье и Херсонщину. Однако, по его мнению, эти пути уязвимы, потому что проходят ближе к зоне боевых действий.

Во время последней атаки был поражен ключевой участок моста возле Керчь-Еникальского канала, который Плетенчук назвал инженерно сложным.

"Это чрезвычайно важная часть, потому что касается не только транспорта, но и судоходства. Керченский канал официально закрыт для прохода судов еще с 2023 года, но его продолжают использовать, в том числе суда под иностранными флагами. И именно этот сегмент моста может иметь самые серьезные последствия в случае повреждения", — заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что Служба безопасности Украины провела новую спецоперацию теперь уже в Черном море — третий раз был поражен Керченский мост, на этот раз это было сделано под водой.