«Последняя связь с цивилизацией»: в Покровске закрыли отделение «Новой почты»

В Покровске Донецкой области закрыли последнее отделение "Новой почты" №3. Об этом 18 февраля сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк, пишет портал "Комментарии".

Отделение "Новой Почты" в Покровске

"За последние два месяца оно превратилось из почтового отделения в пункт незламности, а наши работники там стали опорой для людей, которые оставались в городе", – сообщил он.

Команда из трех сотрудников: Станислав, Саша и Вадим – работала за стеной из бетонных блоков, с заколоченными окнами, на генераторах. Неделю-две назад они все еще принимали и выдавали по 80-90 посылок в день. Двое таких же бесшабашных водителей-новопочтовцев, Михаил и Юрий, возили посылки.

"Мы планировали закрыть отделение еще в декабре, но наши работники умоляли нас не делать этого, ведь для покровчан мы оставались последней связью с цивилизацией. Потому до последнего оттягивали момент закрытия, а наши работники были готовы работать и дальше. Но условия безопасности больше не позволяют нам это делать. Спасибо коллегам за преданность. И храбрость", – написал Владимир Поперешнюк.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты снова увеличили количество боевых столкновений на Покровском направлении, привлекая к атакам тяжелую бронированную технику. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Апостроф TV".

Он объяснил, что враг активизировал использование тяжелой техники из-за благоприятных погодных условий — похолодания и твердого покрытия почвы.

"Оккупанты не использовали тяжелую технику на Покровском направлении долгое время, но теперь возвращаются к ней. Они оказывают давление, но для Сил обороны это не является неожиданностью. Принимаются все меры по остановке врага и, где возможно, для перехода к контрнаступательным действиям", — добавил Гетьман.