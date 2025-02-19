«Последняя связь с цивилизацией»: в Покровске закрыли отделение «Новой почты»

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Недилько Ксения
В Покровске Донецкой области закрыли последнее отделение "Новой почты" №3. Об этом 18 февраля сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк, пишет портал "Комментарии".
Отделение "Новой Почты" в Покровске
Команда из трех сотрудников: Станислав, Саша и Вадим – работала за стеной из бетонных блоков, с заколоченными окнами, на генераторах. Неделю-две назад они все еще принимали и выдавали по 80-90 посылок в день. Двое таких же бесшабашных водителей-новопочтовцев, Михаил и Юрий, возили посылки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты снова увеличили количество боевых столкновений на Покровском направлении, привлекая к атакам тяжелую бронированную технику. Об этом заявил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Апостроф TV".
Он объяснил, что враг активизировал использование тяжелой техники из-за благоприятных погодных условий — похолодания и твердого покрытия почвы.
"Оккупанты не использовали тяжелую технику на Покровском направлении долгое время, но теперь возвращаются к ней. Они оказывают давление, но для Сил обороны это не является неожиданностью. Принимаются все меры по остановке врага и, где возможно, для перехода к контрнаступательным действиям", — добавил Гетьман.
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