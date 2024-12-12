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Последняя попытка договориться о прекращении огня в Украине: кто против

Кто против установления временного прекращения огня

сегодня, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает свою миротворческую миссию – он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Последняя попытка договориться о прекращении огня в Украине: кто против

Иллюстративное фото

Издание Bloomberg называет последней дипломатической попыткой добиться прекращения огня в Украине, которая в настоящее время, по данным издания, достигла незначительного прогресса.

Отмечается, что свое турне Орбан начал после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Затем провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Темой обсуждения была война в Украине.

“Его усилия вызывают все большее возмущение со стороны других стран Европейского Союза, поскольку Венгрия будет председательствовать в ЕС до конца года. Эрдоган и Орбан, оба лидера стран-членов НАТО, пытались выдать себя за посредников в почти трехлетнем конфликте, подчеркивая тесные связи с Путиным, которые огорчили США и другие европейские страны. Эти двое также имеют отношения с будущим президентом США и видят возможность улучшить свои напряженные отношения с Вашингтоном после январской инаугурации”, — сообщает издание.

Орбан озвучил возможные варианты временного прекращения огня и большого обмена пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отклонил это предложение.

Спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Орбан сделал предложение, и заявил, что Россия "полностью поддерживает" усилия Орбана.

“Орбан использовал председательство своей страны в ЕС, которое она приняла в июле, для бурной дипломатической деятельности по Украине, включая несогласованные встречи с Путиным, президентом Китая Си Цзиньпином и Трампом, через которые союзники с ЕС и НАТО, а также администрация Зеленского бушевали”, — отмечает издание.

Также напомнили, что Венгрия не раз пыталась помешать ЕС ввести новые санкции против России с момента начала полномасштабного вторжения Кремля в феврале 2022 года, а также выступала против военной помощи Киеву.

Тем временем в Reuters сообщили, что президент России Владимир Путин поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достичь рождественского перемирия в Украине и масштабного обмена военнопленными.

Напомним, что Виктор Орбан, как пишет портал "Комментарии", рассказал о предложении Зеленскому.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-12/orban-s-ukraine-peace-mission-sees-him-visiting-turkey?srnd=homepage-europe
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