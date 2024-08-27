Последний шанс: Украина передаст США список целей для ударов по России

Украина намерена предоставить Белому дому список целей в России, которые могут быть атакованы американским дальнобойным оружием, сообщает Politico. Это будет последняя попытка убедить США снять ограничения на использование дальнобойного оружия.



Дальнобойное оружие. Фото из открытых источников

Politico со ссылкой на три анонимных источника утверждает, что Украина планирует представить подробный список целей на территории РФ, которые станут основной целью дальнобойных ударов. Как указывает издание, Украина использует этот список как последнюю попытку убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США в России.

Несмотря на то, что Украина и раньше предоставляла подобные списки для ударов по территории РФ, однако в этот раз он должен быть более подробным.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров и советник президента Андрей Ермак прибудут в Вашингтоне на этой неделе и планируют предоставить список в администрации во время их обсуждений", — пишет Politico.

США на протяжении нескольких месяцев заявляли, что не собираются менять свою политику по дальнобойному оружию. Но Киев считает, что список целей поможет больше надавить на Байдена, чтобы президент США изменил свое мнение.

Несмотря на то, что администрация Байдена до сих пор обеспокоена эскалацией, еще один аргумент США в том, что разрешение на дальнобойное оружие не будет иметь тактических преимуществ. В Белом доме считают, что у Украины нет достаточно комплексов большой дальности для ударов по РФ. Кроме того, у США есть ограниченный запас ATACMS, которые они могут отправить Украине.

Ожидается, что Байден и Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце, где будут обсуждаться вопросы дальнобойного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США отреагировали на призыв Зеленского по поводу дальнобойного оружия.

Также "Комментарии" писали, что Украина назвала следующий шаг в войне, чтобы остановить террор России.