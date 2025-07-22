Последний ракетный удар это доказал: стало известно о большом провале Путина.

В ночь на 21 июля армия российского диктатора Владимира Путина нанесла массированные удары по Украине дронами и ракетами. Однако последнюю атаку врага нельзя назвать рекордной. Напротив, она свидетельствует об имеющихся технических проблемах в российской армии. Об этом рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире 24 канала.

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"Во время ночной атаки россияне запустили "Шахеды", которые смогли собрать. Также собрали фальш-цели. Все это запустили, а затем добавили еще ракеты Х-101 и "Калибры". И пытались бить "Кинжалами". Показательно, что для того, чтобы сделать пять пусков "Тынчилов" они были вынуждены использовать самолеты в напряженном режиме, — поднимать их, производить пуск ракет, затем садиться, перезаряжаться, снова взлетать, — это свидетельствует о серьезных проблемах с этим средством доставки", — сказал Криволап.

Он сказал, что после украинских ударов у российских окупантов осталось лишь шесть самолетов МиГ-31К, которые могут запускать ракеты "Кинжал". Также эксперт подчеркнул, что ночная атака 21 июля преследовала скорее политические цели, чем военные.

Криволап отмечает, что ударами по гражданским объектам враг пытается заставить Украину капитулировать.

"Россияне делают вид, что бьют, якобы, по военным объектам или инфраструктуре, но затрагивают жилые кварталы. Пытаются показать свою способность и заставить Украину капитулировать. Параллельно идут разговоры о возобновлении переговоров между Украиной и РФ. Я думаю, что здесь серьезное влияние именно политического момента", — подчеркнул авиа

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