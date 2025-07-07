Последние удары РФ окончательно вывели из себя Зеленского: резкое заявление президента

В ночь на 7 июля российские войска совершили массированную атаку по территории Украины, применив 101 ударный беспилотник, преимущественно иранского производства типа "Шахед". В результате обстрелов пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети, есть погибшие. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"На Донетчине и Днепропетровщине не прекращаются спасательные работы. В Харькове продолжается разбор завалов разрушенных многоэтажек. Ранены 27 человек, среди них — трое детей. Самой младшей всего три года. Три человека в больнице. В Одессе, к сожалению, есть погибший. Соболезнования семье", — к сожалению.

По его словам, атаки коснулись нескольких регионов, а уже утром в ряде областей снова раздавалась воздушная тревога — противник не прекращает попыток атаковать страну с помощью дронов.

"За неделю Россия применила около 1270 дронов, 39 ракет и около тысячи управляемых авиабомб", — отметил Зеленский.

Глава государства призвал партнеров активизировать поставки систем ПВО, которые сейчас критически необходимы для сохранения жизней украинцев.

"Мы очень рассчитываем на реализацию всех договоренностей. ПВО — ключевой элемент нашей защиты", — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что Украина активно работает над развитием внутреннего оборонного производства — особенно в сфере дронов, включая дронов-перехватчиков.

"Мы наращиваем инвестиции в собственное производство оружия. Контрактуем все типы беспилотников, в том числе те, которые могут уничтожать вражеские дроны. Спасибо партнерам, которые нас в этом поддерживают", — добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что первая волна штурма на запорожском направлении для российских войск оказалась неудачной — украинская оборона сумела сдержать враждебный напор. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала "Киев24".