Во время недавнего телефонного разговора с президентом Украины Дональд Трамп якобы пообещал предоставить только 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Если эта информация подтвердится, это будет выглядеть как издевательство – об этом пишет The Times, ссылаясь на оценки украинских военных.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В материале представлена общая картина последних событий. В частности, упоминается, что всего за одну ночь Россия совершила по Украине атаку с применением 740 воздушных средств поражения, среди которых было 7 крылатых и 6 баллистических ракет. Это произошло на фоне остановки американской военной помощи. По данным The Times, даже груз из 40 ракет для систем Patriot, который уже был в пути, был возвращен обратно.

В этом контексте обещание Трампа предоставить только 10 ракет вызвало глубокое возмущение среди украинских военных.

"Если они действительно пришлют нам десять, это будет просто глупая шутка. Этого недостаточно даже для одного боя", – поделился с журналистами высокопоставленный офицер Воздушных сил Украины, имя которого не раскрывается.

Кроме ракет к системам Patriot, Соединенные Штаты также приостановили поставки в Украину ракет противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников. В ВСУ выражают обеспокоенность, что даже после возобновления поставок эти объемы могут быть существенно уменьшены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Дональд Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, осознавая невозможность договориться с Кремлем. По словам представителя Зеленского, действия Путина избивают по репутации Трамп.

Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" высказал свое мнение о возможном изменении взглядов Трампа на Путина. По словам Подоляка, попытки Путина играть на расколе между США и Европой, уничтожать репутацию американских политиков и затягивать войну все больше открывают глаза американскому политическому истеблишменту, в том числе и Трампу.

