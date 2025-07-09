Последнее обещание Трампа Украине возмутило военных: что он якобы пообещал

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Лиля Воробьева
Во время недавнего телефонного разговора с президентом Украины Дональд Трамп якобы пообещал предоставить только 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Если эта информация подтвердится, это будет выглядеть как издевательство – об этом пишет The Times, ссылаясь на оценки украинских военных.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В материале представлена общая картина последних событий. В частности, упоминается, что всего за одну ночь Россия совершила по Украине атаку с применением 740 воздушных средств поражения, среди которых было 7 крылатых и 6 баллистических ракет. Это произошло на фоне остановки американской военной помощи. По данным The Times, даже груз из 40 ракет для систем Patriot, который уже был в пути, был возвращен обратно.
В этом контексте обещание Трампа предоставить только 10 ракет вызвало глубокое возмущение среди украинских военных.
Кроме ракет к системам Patriot, Соединенные Штаты также приостановили поставки в Украину ракет противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, предназначенных для уничтожения вражеских беспилотников. В ВСУ выражают обеспокоенность, что даже после возобновления поставок эти объемы могут быть существенно уменьшены.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Дональд Трамп меняет свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину, осознавая невозможность договориться с Кремлем. По словам представителя Зеленского, действия Путина избивают по репутации Трамп.
Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина" высказал свое мнение о возможном изменении взглядов Трампа на Путина. По словам Подоляка, попытки Путина играть на расколе между США и Европой, уничтожать репутацию американских политиков и затягивать войну все больше открывают глаза американскому политическому истеблишменту, в том числе и Трампу.