После заявления из Киева Москва начала эвакуироваться: что происходит

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину произвести в 2025 году 3.000 ракет и 30.000 дальнобойных дронов. И значительная часть нашего общества искренне радуется: вот как хорошо, много оружия собственного производства, будем жестко избивать по враждебным объектам с Москвой включительно. И, вероятно, в Москве после таких заявлений должны уже задуматься об эвакуации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Александр Кочетков, раскритиковав очередные анонсы от нашей власти из той же серии, что и гигаватт энергии, миллиард деревьев, миллион дронов.
Москва. Фото из открытых источников
Он согласен с тем, что у нас есть относительно удачные конструкции дальнобойных дронов самолетного типа. Но и там есть, что срочно нужно дорабатывать. Если задача просто запустить большое количество дронов в воздух, то все хорошо, двигаемся по плану. Но если нужно не просто взлететь, а поразить враждебные цели, то нужно срочно менять организационные подходы по производству дронов.
Александр Кочетков подчеркивает, следует придерживаться простого принципа: сначала сделай, потом рассказывай. Однако в Украине он не работает не потому, что наши чиновники слишком тупые и не способны учиться. Это все потому, что они убеждены: никакой ответственности за невыполненные новости никто не понесет – ни президент, ни премьер-министр, ни все остальные.
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