После заявления из Киева Москва начала эвакуироваться: что происходит

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину произвести в 2025 году 3.000 ракет и 30.000 дальнобойных дронов. И значительная часть нашего общества искренне радуется: вот как хорошо, много оружия собственного производства, будем жестко избивать по враждебным объектам с Москвой включительно. И, вероятно, в Москве после таких заявлений должны уже задуматься об эвакуации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик Александр Кочетков, раскритиковав очередные анонсы от нашей власти из той же серии, что и гигаватт энергии, миллиард деревьев, миллион дронов.

Москва. Фото из открытых источников

"Но, в первую очередь, надо спросить, а что там с предыдущими презентациями? Что с ОТРК "Гром-2"? Что с массовым выпуском хорошо себя проявивших "нептунов" класса "поверхность-поверхность"? А какие меры предприняты, чтобы эти наши ракеты не летали так неудачно, как наши же 120 мм мины? И что там с результатами служебного расследования по невыполнению плана Агентством оборонных закупок? Без ответа на эти и подобные вопросы все анонсы нашей власти весят не более чем глупые рассказы путина о серийном выпуске 25 "Орешников" в год при условии, что эта ракета еще не прошла летные испытания", – пишет политолог.

Он согласен с тем, что у нас есть относительно удачные конструкции дальнобойных дронов самолетного типа. Но и там есть, что срочно нужно дорабатывать. Если задача просто запустить большое количество дронов в воздух, то все хорошо, двигаемся по плану. Но если нужно не просто взлететь, а поразить враждебные цели, то нужно срочно менять организационные подходы по производству дронов.

"И совсем неприемлемы разговоры, что вот сейчас мы имеем такую ракету, которая несет 20 кг взрывчатки на расстояние 150 км (это нормально, однако ничего выдающегося). Но уже вскоре эта ракета будет увеличена в размерах, и она долетит до вражеской столицы. Это дилетанство. Это все равно, что утверждать: сегодня я пробегаю стометровку за 12 сек, но завтра хорошо позавтракаю и побью мировой рекорд Усейна Болта. Да, масштабировать ракету можно, однако это очень сложная конструкторская и технологическая задача. И это не происходит автоматически", – заметил эксперт.

Александр Кочетков подчеркивает, следует придерживаться простого принципа: сначала сделай, потом рассказывай. Однако в Украине он не работает не потому, что наши чиновники слишком тупые и не способны учиться. Это все потому, что они убеждены: никакой ответственности за невыполненные новости никто не понесет – ни президент, ни премьер-министр, ни все остальные.

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