После захвата этого города Путин может закончить войну

Бывший командующий войсками НАТО в Косово Уэсли Кларк заявил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить об окончании войны после того, как захватит Одессу. По словам американского генерала, это стратегическая цель Путина в войне против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генерал Уэсли Кларк в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Россия будет и дальше создавать угрозы в направлениях Сум и Херсона, чтобы заставить Украину перебросить свои резервы на это направление. Однако, главная цель Путина – Одесса.

"Настоящей стратегической целью России остается Одесса. Основные усилия по-прежнему сосредоточены на направлениях Запорожья, Херсона, Николаева — с дальнейшим продвижением к Одессе. С российской точки зрения, захват Одессы будет означать завершение войны и фактическую победу", — считает американский генерал.

По мнению Кларка, главной стратегией Украины в войне должна быть стратегическая оборона, которая заключается в уничтожении логистических возможностей России, в частности ограничить способность армии РФ реализовывать операции из Крыма.

Несмотря на это, генерал США считает, что Украина пока не способна победить Россию, поэтому должна заставить Путина изменить стратегию, которая предполагает отсутствие Москвы достичь конечного успеха в захвате Одессы.

"Не думаю, что сейчас у Киева достаточно ресурсов, чтобы вести эту войну исключительно с намерением причинить России боль. Главная задача — убедить господина Путина, что победить в этой войне военным путем он не сможет", — пояснил Кларк.

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