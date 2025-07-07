После задержания ТЦК: в больнице скончался мобилизованный волонтер

Во Львове умер Максим Музычко, мобилизованный мужчина, которого, по словам родственников, принудительно забрали из Луцка представители ТЦК. О его смерти сообщила жена Маргарита Музычко.

В больнице скончался мобилизованный волонтер

Что произошло:



Максима доставили в воинскую часть во Львове. Оттуда его вскоре забрала скорая помощь — у мужчины был перелом черепа и многочисленные кровоизлияния в мозг. Он несколько недель был в реанимации в крайне тяжелом состоянии и, к сожалению, не выжил.

Что говорят официально:



В ТЦК заявляют, что 11 июня 2025 года Максим был направлен на военно-врачебную комиссию, после которой он якобы должен был пройти базовую подготовку в учебном центре.

Полиция открыла уголовное производство. По официальной версии, мужчина выпал из кузова грузовика, когда его увозили на полигон.



Но родные подвергают сомнению обстоятельства травмирования. Делом уже занимаются правоохранители.



Этот случай снова поднимает вопросы прозрачности действий ТЦК и условий мобилизации, в частности, добровольности, безопасности и уважения прав человека.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент инициировал запуск новой государственной помощи — "Упаковщик школьника". Речь идет об одноразовой выплате 5 000 гривен для родителей, отправляющих своего ребенка в первый класс офлайн.

Помощь сможет получить каждая украинская семья, отвечающая условиям. Министерство социальной политики вскоре уведомит дату старта приема заявок. Цель программы состоит в том, чтобы поддержать родителей, облегчить подготовку к школе и создать стимулы для украинских семей оставаться в стране.

