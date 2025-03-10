После встречи в Саудовской Аравии у Зеленского больше не будет шансов возобновить отношения с США

Переговоры в Саудовской Аравии могут стать для президента Украины Владимира Зеленского последним шансом возобновить отношения с Соединенными Штатами, поскольку его политическое положение становится все сложнее, пишет The Times.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: CNN

"Зеленский понимает, что ему критически важно наладить хотя бы минимально конструктивные отношения с администрацией Дональда Трампа. Однако поступающие из Вашингтона сигналы являются столь же тревожными, как и непредсказуемыми", — отмечает издание.

Несмотря на теплые слова Трампа в сторону Украины во время его обращения в Конгресс, через несколько дней он заявил, что ему легче сталкиваться с Россией, чем с Украиной, и даже выразил сомнение, что Украина "все равно сможет выжить".

Не только эти высказывания обеспокоили Украину и ее партнеров по НАТО. Вашингтон принял решение прекратить наступательные кибероперации против России, заморозить военную помощь Украине и приостановить обмен разведданными, что серьезно подрывает возможность Киева эффективно противостоять давлению со стороны России, особенно на курском направлении.

Зеленский выразил "сожаление" по поводу неудачного визита в Белый дом по требованию Вашингтона, добавив, что готов к немедленному заключению соглашения, которое позволит США получить доступ к редкоземельным минералам.

Однако, как отмечает The Times, эта уступка, хоть и важна, вряд ли принесет существенную пользу Украине в такой критический момент. Она не обеспечивает возобновления обмена разведданными, что необходимо для противодействия российским беспилотникам, не гарантирует участие США в миротворческих силах и не предусматривает немедленного присутствия американских специалистов на местах добычи полезных ископаемых.

"Лучшее, на что может надеяться Зеленский, это то, что ему удастся убедить Рубио призвать Трампа учесть позицию Украины во время его встречи с президентом Путиным на саммите, который также состоится в Саудовской Аравии через несколько недель", — резюмирует издание.

Как уже писали "Комментарии", мирные переговоры между Украиной и Америкой состоятся в ближайший вторник в Саудовской Аравии. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.