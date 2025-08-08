После встречи Трампа и Путина: на Украину могут начать давить

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Возможная встреча бывшего президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным представляет потенциальные риски для Украины. Об этом заявил заведующий кафедрой международных отношений НаУКМА Максим Яковлев в комментарии "Телеграфу" .
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
По его словам, самый большой вызов состоит в том, что Вашингтон может пойти на компромиссы, противоречащие украинским интересам. Даже если Трамп публично демонстрирует разочарование в Путине и высказывает проукраинские заявления, это не гарантирует выгодные условия для Киева.
Яковлев отмечает, что идея личной встречи с Путиным появилась у Трампа еще раньше, а недавний визит его представителя Рэнди Виткоффа в Москву был инициирован Кремлем — с целью "утешить" американского политика.
По его мнению, результатом переговоров может оказаться международное давление на Украину с требованием пойти на территориальные уступки.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин согласился на переговоры с Украиной не потому, что Трамп вынудил. Кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с Украиной, чтобы отложить введение новых санкций и не допустить дальнейшего ухудшения отношений с США и Дональдом Трампом.