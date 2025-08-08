logo

После встречи Трампа и Путина: на Украину могут начать давить
После встречи Трампа и Путина: на Украину могут начать давить

В случае территориальных уступок диктаторская политика РФ на оккупированных территориях только усилится

8 августа 2025, 22:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Возможная встреча бывшего президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным представляет потенциальные риски для Украины. Об этом заявил заведующий кафедрой международных отношений НаУКМА Максим Яковлев в комментарии "Телеграфу" .

После встречи Трампа и Путина: на Украину могут начать давить

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По его словам, самый большой вызов состоит в том, что Вашингтон может пойти на компромиссы, противоречащие украинским интересам. Даже если Трамп публично демонстрирует разочарование в Путине и высказывает проукраинские заявления, это не гарантирует выгодные условия для Киева.

Яковлев отмечает, что идея личной встречи с Путиным появилась у Трампа еще раньше, а недавний визит его представителя Рэнди Виткоффа в Москву был инициирован Кремлем — с целью "утешить" американского политика.

"В какой-то степени Трамп имеет пиетет или восхищение фигурой Путина. Плохо, что туда не приглашен третьим Зеленским — наш президент пока выпадает", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, результатом переговоров может оказаться международное давление на Украину с требованием пойти на территориальные уступки.

"Неважно, на какой срок — 5, 10 или 90 лет. Сам факт отложения вопроса даст России карт-бланш на уничтожение всего украинского, запрет языка и замену населения. Это нельзя допустить", – подчеркнул Яковлев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин согласился на переговоры с Украиной не потому, что Трамп вынудил. Кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с Украиной, чтобы отложить введение новых санкций и не допустить дальнейшего ухудшения отношений с США и Дональдом Трампом.

"Очевидно, Путин будет пытаться манипулировать темой прекращения огня и завершения войны — чего собственно и хочет Трамп. Он, по сути, сказал то, что Трамп ожидал услышать, и теперь, очевидно, надеется, что никаких дальнейших санкций не будет и можно будет еще какое-то время протянуть", — отметил эксперт.



