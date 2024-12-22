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После встречи с Путиным Фицо сделал заявление о войне в Украине

Роберт Фицо жалуется на Украину, что не сможет получать российский газ.

22 декабря 2024, 23:05 comments1812
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Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против того, чтобы через украинскую территорию транзитом проходил российский газ в Европу, в частности в Словакию. Также Фицо заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну на Украине.

После встречи с Путиным Фицо сделал заявление о войне в Украине

Путин и Фицо. Фото: Facebook Фицо

Роберт Фицо после визита в Москву, где он встретился с Путиным, написал сообщение в Facebook, где рассказал о целях визита в РФ. По его словам, он предупредил европейских коллег о своем путешествии к Путину и обвинил Зеленского в том, что ему пришлось лететь в Россию.

"Моя сегодняшняя встреча была реакцией президента Украины В. Зеленского, который ответил на мой личный вопрос в четверг, сказал, что против любого транзита газа через Украину на нашу территорию", — пишет Фицо.

По его словам, "такое настроение" Зеленского вредит и создает угрозу для Словакии в производстве электроэнергии. Фицо считает, что такие решения Украины "недопустимы". Словацкий политик рассказал, что Путин согласен продавать российский газ странам Запада, однако из-за решения украинского президента это будет невозможно с начала 2025 года.

Также Фицо добавил, что обсудил с Путиным полномасштабное вторжение России в Украину.

"В долгом разговоре с В. Путин обменялся мнениями о военной ситуации в Украине, возможности досрочного мирного окончания войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ, которые намерены стандартизировать", — указывает Фицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поражении на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Словакия раскритиковала позицию Украины по транзиту газа.



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