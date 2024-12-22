После встречи с Путиным Фицо сделал заявление о войне в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против того, чтобы через украинскую территорию транзитом проходил российский газ в Европу, в частности в Словакию. Также Фицо заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну на Украине.
Путин и Фицо. Фото: Facebook Фицо
Роберт Фицо после визита в Москву, где он встретился с Путиным, написал сообщение в Facebook, где рассказал о целях визита в РФ. По его словам, он предупредил европейских коллег о своем путешествии к Путину и обвинил Зеленского в том, что ему пришлось лететь в Россию.
По его словам, "такое настроение" Зеленского вредит и создает угрозу для Словакии в производстве электроэнергии. Фицо считает, что такие решения Украины "недопустимы". Словацкий политик рассказал, что Путин согласен продавать российский газ странам Запада, однако из-за решения украинского президента это будет невозможно с начала 2025 года.
Также Фицо добавил, что обсудил с Путиным полномасштабное вторжение России в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поражении на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Словакия раскритиковала позицию Украины по транзиту газа.
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