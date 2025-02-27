После войны в Украине будет невиданный демографический кризис: эксперты напугали перспективами

Украина переживает демографический кризис, вызванный войной, эмиграцией и низким уровнем рождаемости. Полномасштабная агрессия России привела к гибели десятков тысяч гражданских и военных, а около 5 миллионов украинцев были вынуждены искать убежище за границей. Еще столько же людей остаются на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает The Washington Post.

Население Украины. Фото: 24 Канал

Отмечается, что количество смертей в Украине превышает рождаемость, что создает серьезные вызовы для будущего страны. Уменьшение населения может отрицательно повлиять на экономику, политическую стабильность и даже обороноспособность.

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что преодоление демографического кризиса не менее важно, чем победа в войне, достижение справедливого мира, интеграция в ЕС и НАТО и восстановление страны после войны.

Согласно официальным данным, на начало 2025 года население Украины, включая оккупированные территории, составляет менее 36 миллионов человек, что значительно меньше, чем 41 миллион в начале войны. Демографические прогнозы указывают на еще большее сокращение численности населения: к середине века количество людей может уменьшиться до 25 миллионов, а к 2100 году – до 15 миллионов.

Для изменения этой тенденции правительство ввело ряд инициатив. Для находящихся за рубежом украинцев созданы интеграционные центры, которые предоставляют информацию о возможностях возвращения и трудоустройства. Кроме того, военные и их семьи имеют доступ к бесплатному лечению бесплодия.

"Наша цель – вернуть семьи, вернуть детей и стимулировать украинцев к большей рождаемости, чтобы Украина имела возможность процветать в мирном будущем", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

Он подчеркнул, что в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей.

Демографический спад характерен для многих развитых стран, особенно в Восточной Европе, но в Украине эта проблема усугубилась еще до войны из-за низкой рождаемости, высокого уровня смертности и массовой эмиграции. Это особенно повлияло на количество молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, которые составляют небольшую часть населения.

Власти надеются, что после войны многие украинцы вернутся, поскольку среди них преобладают молодые и образованные специалисты, а также женщины детородного возраста. Однако не все готовы рассматривать такую возможность.

Как уже писал портал "Комментарии", к 2040 году население Украины уменьшится до 28,9 миллиона человек. К такому выводу пришли аналитики McKinsey Global Institute.