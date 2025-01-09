После войны Украину ждет "особое положение": каковы его особенности

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Марьян Ощановский
Многие украинцы ожидают, что после окончания войны страна вернется в мирное положение. Впрочем, период, который настанет, трудно будет назвать мирным положением, считает политолог Игорь Чаленко.
Война в Украине может пойти на спад. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что по завершении боевых действий останутся оккупированные территории, которые будут предметом споров с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.
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