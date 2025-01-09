После войны Украину ждет "особое положение": каковы его особенности

Многие украинцы ожидают, что после окончания войны страна вернется в мирное положение. Впрочем, период, который настанет, трудно будет назвать мирным положением, считает политолог Игорь Чаленко.

Война в Украине может пойти на спад. Фото из открытых источников

"Это скорее будет состояние особого периода, в котором Украина уже жила в период между окончанием активных боевых действий на Донбассе и 24 февраля 2022 года. Конечно, особый период нельзя будет назвать состоянием войны. Это будет продолжение противостояния с РФ в гибридной форме. Дипломатическое, экономическое, информационное противостояние так просто не прекратятся", – объяснил Игорь Чаленко.

Политолог отметил, что по завершении боевых действий останутся оккупированные территории, которые будут предметом споров с Россией.

"Режим Путина вписал в российскую конституцию шесть украинских регионов, включая Крым и Севастополь. Очевидно, что из Конституции Украины никто не будет вычеркивать оккупированные регионы в угоду россиянам. Спорные территории останутся, поэтому дипломатическое противостояние продолжится на десятилетие, а то и дольше. Даже по завершении эпохи путинизма трудно представить условия в рамках действующей РФ как государственного проекта, чтобы преемники Путина отказались от Крыма или Донецка", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.