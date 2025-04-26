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После Ватикана: стало известно, когда Зеленский и Трамп снова сядут за стол переговоров

Команды обеих сторон готовятся согласовать единую позицию

сегодня, 21:00
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Ватикане, ставшую важной вехой в международном диалоге. Как сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило в эфире национального телемарафона, уже определены ориентиры для следующего раунда переговоров между двумя лидерами.

После Ватикана: стало известно, когда Зеленский и Трамп снова сядут за стол переговоров

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

По его словам, следующая встреча может состояться после того, как команды обеих сторон согласуют общую позицию и финализуют соответствующий документ. Именно эта договоренность станет основой для дальнейших решений на самом высоком уровне.

"После проработки документа, когда обе стороны согласуют ключевые моменты, президенты смогут встретиться снова, чтобы окончательно утвердить курс на мир. Речь идет о практическом закреплении договоренностей и определении последующих шагов", — отметил Брусило.

На фоне этого медиа активно обсуждают позицию Трампа по отношению к оккупированным территориям Украины. Так, издание The Times сообщило, что он якобы готов разрешить России сохранить контроль над захваченными украинскими землями. Тем временем CNN информирует о существенных разногласиях между Киевом и Вашингтоном в видении условий прекращения войны.

Несмотря на это, сам Трамп недавно заявил, что стороны уже "очень близки к достижению мира", и значительная часть ключевых пунктов мирного соглашения уже согласована.

Портал "Комментарии" писал, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, президент США Дональд Трамп опубликовал эмоциональное сообщение в своей социальной сети Truth Social. В нем он заявил, что не видит никакого оправдания действиям кремлевского диктатора Владимира Путина, который в последние дни выпускает ракеты по мирным городам и населенным пунктам Украины.



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