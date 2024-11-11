После успешного наступления на Курскую область Украина могла пойти еще на две области РФ: что помешало

Ветеран АТО и бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий отреагировал на более чем три месяца боев в Курской области и объяснил, почему Украина не развивает наступление на территории РФ. По его словам, данная ситуация объясняется недостаточной мобилизацией в Украине.

Бои в Курской области

Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что бои в Курской области значительно отличаются от ситуации на Донбассе, в частности местностью.

"Там не окопная война. Там нет сплошной линии фронта… Есть отдельные опорные пункты сторон и стороны все время маневрируют. Там все все время в движении. Стороны пытаются бить друг друга по флангам и по тылам. Нам удается гораздо лучше маневрировать и бить по тылам, чем россиянам", — сказал Дикий.

По его словам, россияне проигрывают Украине в маневровой войне, однако имеют преимущество, когда гонят волну за волной своих солдат в "мясные штурмы" на украинские позиции.

Также ветеран АТО указал, почему Украина успешно провела наступление на территорию РФ, однако не продолжает развивать успех и наступление в Курской области.

"Но может возникнуть вопрос, почему мы не развиваем там операцию? Почему мы там последние два месяца в обороне? Хотя именно в успешной маневровой обороне. Что же точно не так? А не так пошла мобилизация", — считает Дикий.

По его словам, Курская операция началась летом и должна была перейти на другие области, в частности, Белгородскую и Брянскую, однако показатели мобилизации в Украине снизились, что и уменьшило возможности Сил обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери Украины и России за три месяца боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали о едином условии, на которое может пойти Путин, чтобы заморозить войну в Украине.