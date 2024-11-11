После успешного наступления на Курскую область Украина могла пойти еще на две области РФ: что помешало

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Slava Kot
Ветеран АТО и бывший командир роты батальона Айдар Евгений Дикий отреагировал на более чем три месяца боев в Курской области и объяснил, почему Украина не развивает наступление на территории РФ. По его словам, данная ситуация объясняется недостаточной мобилизацией в Украине.
Бои в Курской области
Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что бои в Курской области значительно отличаются от ситуации на Донбассе, в частности местностью.
По его словам, россияне проигрывают Украине в маневровой войне, однако имеют преимущество, когда гонят волну за волной своих солдат в "мясные штурмы" на украинские позиции.
Также ветеран АТО указал, почему Украина успешно провела наступление на территорию РФ, однако не продолжает развивать успех и наступление в Курской области.
По его словам, Курская операция началась летом и должна была перейти на другие области, в частности, Белгородскую и Брянскую, однако показатели мобилизации в Украине снизились, что и уменьшило возможности Сил обороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подсчитаны потери Украины и России за три месяца боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали о едином условии, на которое может пойти Путин, чтобы заморозить войну в Украине.
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