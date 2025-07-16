После ультиматума Трампа россияне сделали две вещи и мяч снова на стороне США

Сразу после выдвижения президентом США Дональдом Трампом очередного, на этот раз 50-дневного, ультиматума российскому диктатору Путину, россияне сделали две вещи, которые дали четко понять, как они ставят ко всем предупреждениям и угрозам. Об этом рассказал бывший дипломат, политический аналитик Вадим Трюхан.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что первая – россияне организовали массированную ракетно-дроновую атаку на мирные украинские города – Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Винницу и ряд других.

Второе дело – россияне заявили о том, что не собираются завершать войну за 50 дней и отвергают требования Дональда Трампа.

"Теперь перед президентом США встала дилемма. Он может сразу, наконец, стать настоящим, а не декларативным, союзником Украины и всей Европы, и внести решающий вклад в уничтожение военной мощи путинской россии, включая ВПК и армию. А другой вариант – он будет делать вид, что ничего не случилось, и будет терпеливо ждать, пока пройдут эти 50 дней, почему кстати не 30 или 60, а потом…, а что потом неизвестно", – заметил Вадим Трюхан.

Читайте на портале "Комментарии" — "50 дней Трампа" , о которых сегодня все говорят, это не приглашение Путину продолжать оккупацию Украины. Путин ее и так будет продолжать – независимо от санкций или западного оружия. Но Трамп всегда дает четкие термины тем, кого хочет встроить в свою правильную картинку мира. Такое мнение высказал известный украинский публицист и телеведущий Виталий Портников.

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