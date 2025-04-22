После удара по Одессе Путина назвали маньяком: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновый удар за все время полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Он назвал российского диктатора Путина маньяком, который ярко демонстрирует, что для него означает "перемирие".
Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе в ночь с 21 на 22 апреля пострадали три человека. Об этом у себя в соцсети сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Глава Одесской области отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.
Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу.
Новости