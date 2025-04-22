После удара по Одессе Путина назвали маньяком: детали

Поздно вечером 21 апреля российские оккупанты нанесли по Одессе самый массированный дроновый удар за все время полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Суммарно около 30 дронов. Это даже больше, чем было в ночь на 20 марта. Тактика та же – заход с Черного моря на высотах в пределах 2 000 метров, только большее количество. Суммарно, это сопоставимо с ковровой бомбардировкой", — подчеркнул Коваленко.

Он назвал российского диктатора Путина маньяком, который ярко демонстрирует, что для него означает "перемирие".

"Мира с маньяками быть не может… Вопрос усиления ПВО для Одессы как был, так и остается актуальным", – высказался Александр Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе в ночь с 21 на 22 апреля пострадали три человека. Об этом у себя в соцсети сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской области отметил, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, начались пожары.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы", – отметил Кипер.

Позже Кипер сообщил о трех пострадавших в результате российской атаки на Одессу.

"Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе єВідновлення", — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.



