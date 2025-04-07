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После удара по Кривому Рогу Форму свободной России обратился с жестким заявление к Западу

Участники Форума свободной России считают, что Западу пора понять, что они имеют дело с абсолютным злом

сегодня, 10:34
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Ткачик Олеся

Форум свободной России отреагировал на ракетный удар РФ, нанесенный по Кривому Рогу на прошлой неделе. В заявлении организации указано, что Россия ударила по детской площадке, в следствие чего погибло как минимум 20 человек, среди них – девять детей.

После удара по Кривому Рогу Форму свободной России обратился с жестким заявление к Западу

Удар по Кривому Рогу

"Нет никаких сомнений: российские войска сознательно наносят удары по жилым районам, стремясь посеять страх среди жителей Украины и продемонстрировать всему миру свою вседозволенность", — указано в заявлении.

Участники Форума свободной России убеждены, что после этого чудовищного преступления должна быть поставлена жирная точка во всех спорах по поводу того, кто ведет войну против Украины – лично кремлевский диктатор Владимир Путин или весь российский народ.

"Не Путин лично выбирал цель и наводил ракету на детскую площадку. Это сделали конкретные люди, и у каждого из них был выбор", — сказано в заявлении.

Помимо этого, участники Форума свободной России уверены, что после того, что произошло в Кривом Роге, любые попытки договориться с Путиным обречены на провал.

"Западным политикам пора избавиться от иллюзий: перед ними — настоящие людоеды. Свободный мир имеет дело с инфернальным злом. Весь этот кошмар может закончиться только с крахом режима и освобождением всех оккупированных украинских территорий", — говорится в заявлении.

Участники Форума призвали лидеров западных стран проявить решимость и положить конец бесконечной череде ужасных преступлений. Именно поэтому, убеждены там, Украина должна получить всё необходимое вооружение для отражения агрессии и освобождения своих земель.

"Только тотальный военный разгром агрессора может спасти украинцев от российских бомб и избавить Европу от угрозы расползания войны", — подытожили участники Форума свободной России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему РФ терроризирует именно Кривой Рог.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ZT84BDEQRir3cU6pBMpbvHzs9ypBqNwh1HoPmuJE11JnkcEZ4nRQaKB1tQrFmoi8l&id=100001589654713&locale=ru_RU
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