После удара по Кривому Рогу Форму свободной России обратился с жестким заявление к Западу

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Ткачик Олеся
Форум свободной России отреагировал на ракетный удар РФ, нанесенный по Кривому Рогу на прошлой неделе. В заявлении организации указано, что Россия ударила по детской площадке, в следствие чего погибло как минимум 20 человек, среди них – девять детей.
Удар по Кривому Рогу
Участники Форума свободной России убеждены, что после этого чудовищного преступления должна быть поставлена жирная точка во всех спорах по поводу того, кто ведет войну против Украины – лично кремлевский диктатор Владимир Путин или весь российский народ.
Помимо этого, участники Форума свободной России уверены, что после того, что произошло в Кривом Роге, любые попытки договориться с Путиным обречены на провал.
Участники Форума призвали лидеров западных стран проявить решимость и положить конец бесконечной череде ужасных преступлений. Именно поэтому, убеждены там, Украина должна получить всё необходимое вооружение для отражения агрессии и освобождения своих земель.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему РФ терроризирует именно Кривой Рог.
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