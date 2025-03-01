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После ссоры с Трампом Зеленский дал ответ, есть ли смысл теперь говорить о переговорах

Президент подчеркнул, Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский, как и прежде, убежден, что переговоры о завершении войны в Украине состоятся. По его мнению, в переговорах должны участвовать США, Украина и страны Европы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

После ссоры с Трампом Зеленский дал ответ, есть ли смысл теперь говорить о переговорах

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Во время телеэфира президент заявил, что "Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут".

"Я лишь сказал, что речь идет о настоящем и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными. За столом переговоров должны быть Украина, США и Европа, а Украина подойдет к переговорам сильной", — сказал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — сразу после напряженного обмена репликами между американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским глава Белого дома собрал своих ключевых советников для дальнейшего обсуждения в Овальном кабинете.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, Трамп провел консультации с вице-президентом Венсом, государственным секретарем США, министром финансов Бессентом и другими чиновниками.

В это время он пришел к выводу, что Зеленский "не находится в позиции для ведения переговоров". После этого Трамп поручил госсекретарю Рубио и своему советнику по национальной безопасности Майку Уолцу передать украинскому президенту сообщение: "Время Зеленскому покинуть Белый дом".

Также издание "Комментарии" сообщало – дороги Украины и США расходятся: что дальше.

Ранее "Комментарии" писали – у Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру.




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Источник: https://www.foxnews.com/video/5614615980001
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