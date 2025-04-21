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Ткачик Олеся
В России решили использовать смерть Папы Римского в своих политических целях. В частности, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — продолжить пасхальное перемирие по меньшей мере на период прощания с Папой Римским Франциском.
Перемирие в Украине
В частности, Севастьянов заявил, что Бог так решил, что Папа Франциск отошел в мир другой именно во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому стремился и активно поддерживал. По его словам, якобы Папа увидел плоды своих усилий.
По его словам, новому Папе будет непросто подражать Франциску. Это, говорит он, была удивительная личность, способная одинаково глубоко затрагивать богословские, политические и человеческие темы. Его преемнику придется приложить немало усилий, чтобы соответствовать примеру Франциска.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Папа Римский скончался на следующий день после встречи с Джей Ди Венсом. После этого американский вице-премьер получил новое прозвище – Ангел смерти.
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