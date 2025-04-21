В России решили использовать смерть Папы Римского в своих политических целях. В частности, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов призвал президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина — продолжить пасхальное перемирие по меньшей мере на период прощания с Папой Римским Франциском.

Перемирие в Украине

В частности, Севастьянов заявил, что Бог так решил, что Папа Франциск отошел в мир другой именно во время перемирия, на котором он так настаивал, к которому стремился и активно поддерживал. По его словам, якобы Папа увидел плоды своих усилий.

"Я говорил с ним еще в больнице: мол, ему нужно поправиться, чтобы самому убедиться, что его стремления не были тщетными. В конце концов он это увидел. Я призываю лидеров России и Украины почтить его память и продлить перемирие по крайней мере на время похорон — это станет символом признания его гуманитарного вклада в жизнь человечества", — отметил Севастьянов.

По его словам, новому Папе будет непросто подражать Франциску. Это, говорит он, была удивительная личность, способная одинаково глубоко затрагивать богословские, политические и человеческие темы. Его преемнику придется приложить немало усилий, чтобы соответствовать примеру Франциска.

Это будет нелегко. С одной стороны – трагедия, с другой – глубоко христианский путь, который он прошел до самого конца. И то, что он отошел в вечность именно на Пасху и во время перемирия — очень сильный, символический знак", — подытожил Севастьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Папа Римский скончался на следующий день после встречи с Джей Ди Венсом. После этого американский вице-премьер получил новое прозвище – Ангел смерти.



