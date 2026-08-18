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После смертельной атаки на Печенеги Россию ждет ад: озвучен жесткий ультиматум

Зеленский озвучил последствия утреннего обстрела Харьковщины и заявил об ответе Украины

18 августа 2026, 12:10
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Клименко Елена

Утром 18 августа российские войска нанесли удар по Печенегам Харьковской области. Под российской атакой оказался резвый участок населенного пункта, где расположены магазины и почтовое отделение, а рядом находится жилая застройка. В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 человек, еще многие жители получили ранения.

После смертельной атаки на Печенеги Россию ждет ад: озвучен жесткий ультиматум

Фото: из открытых источников

О трагедии сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Многие люди ранены, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – отметил глава государства.

После удара на месте вспыхнул пожар. Спасателям удалось ее потушить, однако работы на месте атаки не прекратились. К ликвидации последствий привлечены экстренные и оперативные службы. Они продолжают разбираться с последствиями российского удара и установить все обстоятельства трагедии.

Удар по Печенегам в очередной раз продемонстрировал опасность для гражданского населения Харьковщины, регулярно страдающей от российских обстрелов. Особенно циничным является то, что под атакой оказалось место, где утром находились многие люди.

Зеленский заявил, что Украина не оставит российское преступление без ответа. Президент отметил необходимость не только украинской реакции, но и усиление международного давления на государство-агрессору.

"Обязательно ответим на этот российский удар", — заявил Зеленский.

По словам президента, партнеры Украины должны дополнить действия Киева своими санкционными и другими мерами давления на Россию. Речь идет также о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она могла более эффективно противодействовать российской агрессии и защищать гражданских.

Портал "Комментарии" уже писал, что массированная атака беспилотников на Россию стала одной из самых заметных за последнее время. Российское Минобороны заявило о якобы уничтожении 791 дрона, в то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в направлении столицы двигалось более 600 беспилотников. Из-за воздушной атаки в Москве и области вводились ограничения для гражданской авиации. Политолог Валерий Клочок обращает внимание на масштаб удара и его потенциальные последствия для России.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20411
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