После саммита еще одна встреча: что задумали Трамп и Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

После саммита еще одна встреча: что задумали Трамп и Путин

Трамп анонсировал вторую встречу для подписания мирного соглашения после саммита на Аляске

14 августа 2025, 19:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News Radio заявил, что завтра во время саммита на Аляске ожидается назначение еще одной встречи, целью которой станет заключение мирного соглашения.

После саммита еще одна встреча: что задумали Трамп и Путин

Трамп анонсировал вторую встречу: что известно

По словам американского лидера, он считает, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на договоренности и не исключил, что угроза новых санкций против России могла повлиять на его позицию.

Трамп подчеркнул, что экономические стимулы и ограничительные меры являются "очень мощными инструментами", однако воздержался от деталей относительно того, что может входить в предложенный пакет.

Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-meeting-alaska-summit-zelenskyy-russia-nato-missiles-talks-ceasefire-12541713?postid=10019035#liveblog-body
