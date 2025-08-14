После саммита еще одна встреча: что задумали Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News Radio заявил, что завтра во время саммита на Аляске ожидается назначение еще одной встречи, целью которой станет заключение мирного соглашения.

Трамп анонсировал вторую встречу: что известно

По словам американского лидера, он считает, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на договоренности и не исключил, что угроза новых санкций против России могла повлиять на его позицию.

Трамп подчеркнул, что экономические стимулы и ограничительные меры являются "очень мощными инструментами", однако воздержался от деталей относительно того, что может входить в предложенный пакет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что материалы относительно блогерши Мандзюк, которая в своих соцсетях написала, что ее дети "могут избить другого ребенка, говорящего на русском языке", были переданы в полицию.

По словам депутата, он получил официальный ответ от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, а также подтверждение от главного управления Нацполиции в Хмельницкой области об открытии уголовного производства по факту разжигания розни.



Начато досудебное расследование, а Гончаренко заявил, что будет держать дело на личном контроле. Он подчеркнул, что в стране, которая ведет войну и борется за будущее каждого ребенка, подобные призывы недопустимы. Депутат также предупредил, что в случае любого подтвержденного случая насилия со стороны детей блоггерши по отношению к другим он будет инициировать процедуру лишения ее родительских прав.

